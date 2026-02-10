邱毅狂造謠？稱高金素梅罵谷立言遭搜索「賴清德比蔡英文更狠更辣」

即時中心／潘柏廷報導

無黨籍原住民立委高金素梅，涉嫌詐領助理費等3案，北檢今（10）日兵分多路搜索其住處、辦公室30處，並通知高金素梅、張姓助理等18人到案說明；只是，前藍委邱毅在臉書竟宣稱，因高金素梅日前罵美國在台協會（AIT）處長谷立言，總統賴清德自然要為谷立言洩憤，還稱賴清德確比前總統蔡英文更狠更辣。

邱毅在臉書表示，今天上午6點，天才剛亮，檢調便大陣仗搜索高金素梅的住家及辦公室，而在立法院的搜查隊伍還包含了國安站主任，「現在的高金素梅已被押到調查局訊問，

會不會被檢察官收押禁見，還要看後續的發展」。

他稱自己早預測，立法院一休會，賴清德的司法屠刀一定揮出，「當時我預測會砍向黃國昌，沒想到賴清德先砍向高金素梅，高金素梅比黃國昌更資深更重量級，明顯賴清德在殺雞儆猴」。

接著邱毅又說：「前幾天，高金素梅直接駡了賴清德的主子，就是AIT處長谷立言，焦點是谷立言把手伸進台灣內政，竟然想威逼在野黨通過軍購預算；高金素梅因此怒叱谷立言，賴清德自然要為谷立言洩憤」。

因此他又稱，目前還不很清楚賴清德用什麼罪名羅織高金素梅，但應該是兩方面：一，是詐領助理費涉嫌貪污、二，是與中資有金流互動，涉嫌反滲透法，「明眼人一看，就知道這是莫須有的羅織罪名」。

最後邱毅還說，不過司法檢調操控在賴清德手𥚃，賴清德說你有罪，無中生有，你就有罪，或者把小罪辦成大罪，輕案辦成重案。「賴清德玩的是過程不是結果，結果是好幾年以後的事，現在就可以搞的你社會性死亡，政治性死亡，總之當下就把你玩死玩絕，看在野黨還敢不敢反對軍購特別預算，賴清德確比蔡英文更狠更辣」。

北檢上午發聲明指出，高金素梅及其張姓助理等人因疑涉嫌詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領某協會補助款等案件，承辦主任檢察官、檢察官於今日指揮國安站調查官，持法院核發之搜索票，搜索高金素梅住所、國會辦公室及案關人員之住居所等共30處，並通知高金素梅、張姓助理及相關人員等共18人到案說明，目前持續調查釐清中。





