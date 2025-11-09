邱毅落淚讚鄭麗文「真正女英雄」：馬場町三鞠躬亡靈終得安息

邱毅認為鄭麗文出席白色恐怖追思慰靈大會是女英雄。資料照 李政龍攝



國民黨主席鄭麗文8日出席統派舉辦的白色恐怖追思大會，追思對象包含中共代號「密使一號」的共諜吳石等，引發議論。前立委邱毅說，親眼目睹鄭麗文出席馬場町秋祭活動，手持花圈向白色恐怖受難者靈前三鞠躬的一幕，令他當場落淚，象徵70多年來冤魂終得安慰，大讚鄭是「真正的女英雄」。

針對鄭麗文追思前叛國共諜吳石，並聲援支持解放軍入侵台灣的極少數陸配個案，陸委會聲明表達嚴正立場，批鄭不僅嚴重傷害國家尊嚴，以極少數陸配案例轉移焦點，極不道德且自失立場。陸委會也說，鄭麗文將追思共諜的活動美化成捍衛政治立場歧異與維護自由，這是對國家尊嚴最嚴重的傷害，也是對因吳石而死傷的中華民國萬千軍民，最大的羞辱。

邱毅昨在臉書發文說，在馬場町的秋祭現場，鄭麗文拿著花圈鞠了三個躬，第三個躬超過九十度，而且時間很長。看了這一幕，他忍不住哭了，認為馬場町紀念公園𥚃的亡靈，當年受盡酷刑殘害的亡靈，他們等了七十多年，終於等來了國民黨主席。在鄭麗文的三鞠躬後，他們終於可以安息了！

邱毅說，鄭麗文和受難者家屬一起唱安息歌。安息歌的原名叫，「安息吧，苦難的同志！」大家說這是紅色歌曲。是紅色歌曲又如何？他眼前突然出現這般影像，一個個年輕的生命，唱著歌走向刑場，這是多麼悲壯的一幕。

他說，過去在台灣，這是被隱敝的故事，父母告誡自己在外面絕不能說，還被交代要把這些人視為奸匪。今天鄭麗文去了秋祭，扛住了排山倒海的攻擊，也準備承受隨之而來的巨大壓力。她當上黨主席，自己沒道賀，但這次，邱毅說，要為她喝釆，「為她的理想，她的決心，她的勇氣。她是真正的女英雄！」

