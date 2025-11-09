邱毅落淚讚鄭麗文「真正的女英雄」 稱馬場町三鞠躬讓亡靈終得安息

鄭麗文昨日出席馬場町秋祭活動。（鏡報李智為攝）

前立委邱毅昨（8日）在臉書發文，表示親眼目睹國民黨主席鄭麗文出席馬場町秋祭活動時，手持花圈向白色恐怖受難者靈前三鞠躬的一幕，令他當場落淚。他強調，那一鞠躬象徵70多年來冤魂終於得到安慰，並大讚鄭麗文「是真正的女英雄」。

邱毅在文中指出，鄭麗文在秋祭儀式上，手持花圈深深鞠躬三次，第三次甚至超過九十度、時間特別長，這一幕令他情緒潰堤。他感嘆：「馬場町紀念公園裡的亡靈，受盡酷刑殘害的亡靈，他們等了七十多年，終於等來了國民黨主席，在鄭麗文的三鞠躬後，他們終於可以安息了！」

與受難者家屬合唱《安息歌》 不避「紅色歌曲」爭議

邱毅提到，鄭麗文之後與受難者家屬一同唱〈安息歌〉（原名〈安息吧，苦難的同志〉），雖然外界有人批評該曲屬於「紅色歌曲」，但他反問：「是紅色歌曲又如何？」他形容，腦中浮現當年許多年輕人唱著歌走向刑場的悲壯畫面，難掩哀痛。

追憶白色恐怖冤案 提霧峰林家悲劇

邱毅在文中重提白色恐怖時期的悲劇人物霧峰林家後人林正亨，指他曾為國抗戰、參加遠征軍與滇西反攻，卻在台灣遭逮捕、以「匪諜」罪名槍決。他寫道：「林正亨被押赴刑場時經過家門，高喊妻子的小名想見最後一面，但妻子衝出來時，他已走遠了，夫妻自此天人永隔。」並感嘆這是「人世間最悲傷的悲傷」。

批過去噤聲時代 讚鄭麗文勇於面對歷史

邱毅指出，過去台灣社會對白色恐怖歷史避而不談，「父母告誡我在外面絕不能說，還被交代要把這些人視為奸匪」。如今鄭麗文不畏批評親赴秋祭，他認為對方「扛住排山倒海的攻擊，也準備承受隨之而來的巨大壓力」。

「為她喝采」 邱毅盛讚：她是真正的女英雄

邱毅最後強調，自己雖未在鄭麗文當選黨主席時道賀，但這次願意公開喝采，稱讚她的理想、決心與勇氣，「她是真正的女英雄！」

國民黨主席鄭麗文受邀出席統派社團舉辦的「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，馬場町紀念公園位於台北市，過去是白色恐怖時期的重要刑場與受難者追思地點。鄭麗文此次以國民黨主席身分出席秋祭活動，成為該黨歷史上少見的舉動，也引發外界不同解讀。

