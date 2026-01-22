邱毅遭中共凍結資產想回台竟被酸「慢走不送」？梁文傑回應曝光

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

陸委會副主委梁文傑今(1/22)表示，有關前國民黨立委邱毅因遭中共認定為兩面人，而向陸委會求助一事，陸委會並未接到過求助，也無法核實此消息，可能是網路謠言。

陸委會副主委梁文傑，資料照，吳家豪攝

近日網路瘋傳邱毅因在節目中提到中國經濟現況的實話，遭中共定義為兩面人，導致帳號被封、資產凍結，並有健康問題想回台使用健保，卻被限制出境，而求助台灣，但遭陸委會回應「慢走不送。」

梁文傑下午召開陸委會例行記者會並被媒體問到此事，他說，慢走不送看似他的回應風格，但自己從未回應此事，陸委會也沒有回應過，也沒有接到過邱毅的求助。

梁文傑說，這個消息陸委會無法核實，也可能是網路謠言，總之，陸委會未曾接到邱毅求助的資訊。

