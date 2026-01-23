邱毅遭陸委會冷回慢走不送？梁文傑說話了

▲針對網傳前立委邱毅求助一事，陸委會副主委梁文傑發聲回應。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 近日網路盛傳，前國民黨立委邱毅遭到中共當局「封殺」，他因此向陸委會拋出求助訊號，卻被冷回一句「慢走不送」，相關說法引發熱議。對此，陸委會副主委梁文傑也發聲澄清，強調陸委會從未接獲邱毅求助，也未對此事做出任何回應。

陸委會22日下午4時召開例行記者會，由副主委梁文傑主持，會中有媒體詢問，網路消息指稱邱毅被中國定性為「兩面人」，不僅帳戶資產被凍結，甚至遭到限制出境，傳出他曾向陸委會求助卻遭拒，甚至被回以「慢走不送」，請問此事是否屬實？

梁文傑回應表示，「慢走不送好像是我會用的詞彙」，但他從未針對此事發言，陸委會也沒有回應過相關求助，更沒有收到邱毅任何申請或聯繫。梁文傑指出，該消息目前無法核實，不排除只是網路謠言，最後他也再度重申，陸委會從頭到尾都未接獲邱毅求助。

