邱淑貞24歲愛女仙成這樣 古裝美到根本複製「她」

〔記者張釔泠／綜合報導〕香港性感女神邱淑貞婚後便淡出影壇，不少粉絲都很惋惜，幸好24歲的大女兒沈月接班，遺傳了媽媽美貌的她，成為了精品時尚圈的寵兒，近日她還在IG分享化身白娘子的美照，一改平時年輕性感的打扮，難得的古裝造型仙氣爆棚。

沈月寫道：「屬蛇的我在2025蛇年扮了一下白蛇」，人在杭州西湖旁的她，撐著油紙傘、穿上了白色薄紗古裝，望向鏡頭的眼神嬌媚，放電力十足，宛如《白蛇傳》白娘子再現一般，她還俏皮註記「萬聖節」，也跟上了變裝的熱鬧。

