邱淑貞24歲愛女扮「白娘子」！貼身旗袍曝光S曲線

娛樂中心／饒婉馨報導

香港知名性感女神邱淑貞31歲結婚後，便宣布退出娛樂圈，不少粉絲都感到非常惋惜，但她的大女兒Ayla沈月完美複製媽媽的神顏，近日因應景萬聖節，在個人社群軟體曬出一系列化身白娘子的照片。





邱淑貞24歲愛女萬聖節化身「白娘子」！貼身旗袍側身「炸出S曲線」

她身著白色薄紗古裝，為了萬聖節而變身白娘子。（圖／翻攝自沈月IG ）





香港女星邱淑貞有著性感女神的稱號，但她結婚並生下3個女兒後，就宣布退出影壇，讓許多粉絲感到惋惜。然而，網友卻發現她的大女兒Ayla沈月，完美複製了媽媽的神顏，乍看之下還有一些邱淑貞年輕時的風采。近日她為了萬聖節，特地換上一襲古裝，化身為《白蛇傳》裡的白娘子。沈月發文分享一系列仙氣飄飄的古裝照，並寫下「屬蛇的我在2025蛇年扮了一下白蛇」，照片中她撐著油紙傘，在杭州西湖邊對著鏡頭擺拍放電，還在貼文下方標註萬聖節，表示自己是因萬聖節應景變裝。

邱淑貞24歲愛女萬聖節化身「白娘子」！貼身旗袍側身「炸出S曲線」

沈月穿著貼身旗袍，展現古典韻味，也讓她的身材顯得更曼妙。（圖／翻攝自沈月IG ）





最新的貼文中，她穿著遍佈玫瑰樣式的貼身旗袍，並曬出多張美照。照片可見她的身姿凹凸有致，而一頭秀麗的黑長髮與珍珠耳環，讓她整體看起來更有東方女性的典雅韻味，透過眼神及姿態散發著自信與成熟女人的魅力。









