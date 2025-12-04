邱澤、許瑋甯婚戒款式解析：9大枕形鑽戒挑選攻略＋7大品牌推薦

影后許瑋甯與影帝邱澤，這對被粉絲們暱稱為「天使眷侶」的明星夫妻檔，近日釋出的最新婚照再次讓網路沸騰。甜意滿溢的氛圍不說，許瑋甯無名指上那顆大克拉級、氣場十足的「枕形鑽戒」，更是瞬間奪走眾人視線，成了話題焦點！

許瑋甯婚戒掀話題，枕形鑽戒全面解析

影后許瑋甯與影帝邱澤 Source：夏朵創意行銷

不過，雖然當事人與經紀公司並未公佈其婚戒品牌，也不希望因此而模糊幸福婚照的喜歡，但秉持身為珠寶編輯的專業，我們仍可以透過這次的婚戒款式的延燒話題，帶領《Bella儂儂》讀者們深入認識枕形切割鑽石，於近年爆紅的「5大關鍵魅力＋4大挑選重點」。而如果你現正思考準備求婚或挑選人生第一只精品婚指，又有哪些同樣也有推出「枕形鑽戒」的7大經典品牌款式，亦值得列進參考清單呢？就一起往下滑看吧！

枕形鑽石名稱由來

枕形鑽石（Cushion Cut Diamond）之所以得名，是因為其形狀像傳統的「小枕頭（cushion）」 Source：Brilliant Earth

枕形鑽石（Cushion Cut Diamond）之所以得名，是因為其形狀像傳統的「小枕頭（cushion）」：四角略圓、外觀方中帶圓，線條柔和。這種切割方式歷史悠久，最早可追溯到19世紀的老礦鑽切割風格，因其獨特的柔美輪廓與閃爍光芒而廣受喜愛。

「枕形鑽戒」近年爆紅的5大崛起關鍵？

枕形鑽石，其實源自於相當經典且歷史悠長的19世紀老礦鑽石切工，是一種非常復古的切割方式；然而，近十年，它卻以驚人的速度重新受到青睞，從明星婚戒、名人紅毯，到成為各頂級珠寶精品的主推鑽戒系列裡…皆能見其身影。我們不禁猜測：「究竟為何枕形鑽戒，能從古典美學中再次脫穎而出、成為新世代的婚戒寵兒呢？」其原因姑且可歸納以下五點，但一言以蔽之就是，枕形鑽石不單單只有顏值，而是它同時兼具了「復古氣質」與「現代亮度」，完美對應到了年輕世代對於當代精品珠寶的購買考量及審美趨勢。

枕形鑽石趨勢1：圓潤火光 × 方形典雅

相比明亮的圓形切割或復古感濃厚的祖母綠形切割，枕形鑽石正好介於兩者之間：四角圓潤、比例柔和，既不銳利，也不呆板，恰到好處。可以說，在各種鑽石切割中，它是最耐看、最容易讓人一見鍾情的經典形狀之一。

枕形鑽石趨勢2：火光柔和，婚禮與日常都合適

枕形切工的光芒，不像明亮式圓形切割那般璀璨刺眼，而是帶有柔焦感的「溫柔火光」，散發出低調而優雅的氛圍。這種光線，不僅讓鑽石本身更耐看，也讓配戴者的手部線條看上去更加柔和且自然，予以一種溫暖而不張揚的高級感。正因為如此，枕形鑽石既非常適合婚禮當天交換戒指的浪漫儀式，也能輕鬆融入日常生活，無論是上班、約會或出席正式場合，都能展現出此一鑽戒的精緻質感與恰到好處的存在感。這種兼具典雅與實用性的特質，也正是枕形鑽戒，近年在婚戒市場爆紅的重要原因之一。

枕形鑽石趨勢3：廣受名人愛戴，話題度更高

枕形鑽石婚戒憑藉其獨特特色，加上名人效應的推波助瀾，成為近年最受矚目的婚戒款式之一。許多國際巨星都曾選擇這種切割的鑽戒作為婚戒或私下配戴，包括超模Kate Moss與Karlie Kloss、小賈妻Hailey Bieber、翹臀珍Jennifer Lopez、名媛始祖Paris Hilton、經典美劇《六人行》主演Jennifer Aniston，以及奧斯卡獎得主Anne Hathaway…等人，都曾佩戴過枕形鑽戒。這使得枕形切割鑽石，迅速躍升為名流圈中的經典偏愛款，進而帶動廣大粉絲與婚戒市場的追捧熱潮。

枕形鑽石趨勢4：視覺上比圓鑽更「大顆感」

在相同克拉數下，枕形鑽石（上）的視覺效果往往比圓形切割（下）來得更大，我想…這也是它因此深受婚戒市場所偏愛的原因之一。枕形的方圓比例設計，不僅能讓鑽石面積看起來更寬廣，還能拉長手指線條，使其看上去更加纖細，氣派而優雅。對於希望戒指既大顆但又不會過於誇張的新人們來說，枕形切割，無疑是一種完美平衡「存在感」與「低調奢華」的好選擇。

枕形鑽石趨勢5：易於客製化

此外，枕形鑽石方圓兼具的輪廓，讓珠寶工坊在設計上擁有更大的自由度。無論是搭配鑽圈、戒台，或加入各種細節裝飾，都能輕鬆展現個人風格，並且大幅提升在訂製過程的選擇與彈性，讓每一只枕形鑽戒都能呈現出宛如獨一無二的專屬美感。

挑選枕形鑽戒的4大重點，一次掌握

在了解枕形鑽戒於近年爆紅的4大優勢之後，這邊也特別為《Bella儂儂》的讀者們，整理出以下4大挑選重點，讓準備步入婚姻的新人們未來在挑選婚戒時，也有個參考指南。這些重點，不僅涵蓋鑽石的切工、淨度、比例與戒台設計，或許也能幫助新人們在諮詢時，得以在眾多款式中快速篩選出最適合自己的枕形鑽戒，兼顧美觀、手感與配搭實用性，也讓這獨一無二的鑽戒，能成為彼此永恆回憶中的最佳象徵。

枕形鑽戒挑選重點1：長寬比1.00～1.15最耐看

此段所指的數字，並非克拉數，而是鑽石切工的長、寬比例！枕形鑽石通常在接近這區間的比例數字，正方形到略微拉長的形狀，於視覺上最為平衡、耐看，也最經典的選擇。

枕形鑽戒挑選重點2：切工比克拉數更重要

由於枕型鑽石，是屬於方圓混合的切工技術，比例與切割方式差異大，無法套用在大多數人普遍熟悉的圓鑽Cut官方標準中，只能「親自比較」，甚至手拿對比，才能挑到火光和台面比例最適合自己喜好的那一顆。

枕形鑽戒挑選重點3：淨度至少VS1以上為佳

枕形切工因方圓結合的特性，在切割過程中容易藏匿內含物，因此在挑選時需特別留意。尤其當主石克拉數超過1或2克拉時，建議淨度至少從VS1起跳，以確保鑽石在自然光或閃耀時，能呈現清透無瑕的效果。不僅如此，較高的淨度，也能提升鑽石的觀感與收藏價值，讓枕形鑽戒在婚禮或日常佩戴中都展現出最佳的優雅光芒。

枕形鑽戒挑選重點4：戒台風格先選好

在挑選枕形鑽戒時，建議新人們最好先確定想要的戒台風格，這點非常重要！因為，無論是經典的單鑽托高、兩側鑲嵌小鑽增加閃耀感，又或是在主鑽周圍打造出光環效果…等設計，這些微妙的差異細節，最終都會直接影響枕形鑽戒的整體視覺效果與配戴感。因此，事先選好戒台風格，不僅能凸顯主鑽的美感，也能讓整款戒指更符合個人品味與日常配戴需求喔〜

7大夢幻逸品枕形婚戒款式推薦

以下是特別為待婚新人們精挑細選的7大枕形鑽戒款式清單 Source：Joy Colori

說完枕形鑽戒的特色與選購的要點後，接下來，讓我們進入真正最令人期待的推薦環節啦！無論是被許多女性同胞奉為頂級婚戒天花板的Harry Winston、象徵夢想與浪漫的小藍盒Tiffany，再到設計華美的Cartier、皇室風範的Chaumet…以下是特別為待婚新人們精挑細選的7大枕形鑽戒款式清單，大家可以根據各自的預算、喜好與配戴風格作為入手參考。（商品價格，皆依各家工序及寶石克拉數大小而訂）

枕形婚戒推薦1：Tiffany「Novo」鉑金鑽戒

如果你不想選擇傳統款枕形鑽石，不妨考慮Tiffany專利改良的枕形切工系列—「Novo」。這款鑽石除了保有枕形特有的溫潤火光外，外型線條更顯俐落，兼具現代感與優雅氣質，非常適合喜歡經典卻又想帶點個性風格的新人們。

枕形婚戒推薦2：Cartier「Solitaire 1895」鉑金鋪鑲鑽戒

根據Cartier歷史檔案記載，單鑽戒指最早於1895年推出，這也是此系列的命名由來。現今的戒指設計，以4個鑲爪固定中央主鑽為主。至於款式上，你可以選擇經典的純美單鑽，或是鑲滿小鑽的華麗戒台設計，但無論是哪一種，都見證了彼此愛情承諾與永恆的象徵。

枕形婚戒推薦3：Graff「Icon」黃鑽及鑽石戒指

Graff的「Icon」鑽石訂婚戒指，以18K黃金與18K白金為底座，中央主石鑲嵌一顆枕形切割的艷彩黃鑽，呈現細膩脫俗的色澤。戒指周圍以密鑲鑽石環繞，完美襯托枕形切割的經典柔美輪廓。Graff曾切割與打磨過多顆高級珠寶界的傳奇黃鑽，也因此成為該彩鑽領域的代表品牌之一。

枕形婚戒推薦4：De Beers「DB Classic」訂製鑽戒

以「鑽石恆久遠，一顆永流傳」廣告語聞名於世的De Beers，堪稱珠寶專家的代表。旗下最受新人青睞的「DB Classic」鑽戒系列，其中也有以枕形切割主鑽為核心的設計，圓潤邊角與豐富切面讓火光更加純粹耀眼，無論作為求婚鑽戒或搭配日常對戒，都華美宜人。透過品牌「For You, Forever」訂製服務，更能為每位佩戴者打造獨一無二的專屬鑽戒。

枕形婚戒推薦5：Van Cleef & Arpels「Motifs Pétales」單顆藍寶石鑽戒

誰說婚戒一定非得是透明、璀璨的鑽石不可？百年珠寶世家Van Cleef & Arpels就是要顛覆這項傳統，用繽紛的彩色寶石打造出獨特的婚戒。系列「Motifs Pétales」，便是以紅寶石、祖母綠與藍寶石，這三大珍稀彩色寶石為主，採用枕形切割工藝，既保留了枕形曖曖內含光的感覺，也\增添色彩的活潑與個性，為婚戒注入浪漫而別緻的現代風格。

枕形婚戒推薦6：Chaumet「Joséphine Éclat Floral」鉑金鑽戒

擁有法國皇室加持歷史的頂級珠寶品牌Chaumet，其最經典的鑽戒系列，非「Joséphine Éclat Floral」莫屬 Source：Chaumet

擁有法國皇室加持歷史的頂級珠寶品牌Chaumet，其最經典的鑽戒系列，非「Joséphine Éclat Floral」莫屬！這款戒指以典雅的法式皇冠造型為設計核心，搭配一顆閃耀的枕形切割主鑽，無論是視覺比例還是光線折射都精緻完美。配戴在無名指上，不僅瞬間提升氣質，更散發出如皇室般的優雅與高貴感。

枕形婚戒推薦7：Harry Winston「The One」訂製婚戒

Harry Winston—被譽為高級珠寶界中的鑽石之王 Source：Harry Winston

最後壓軸的推薦款式，便是眾多女孩夢幻婚戒的天花板首選—Harry Winston—被譽為高級珠寶界中的鑽石之王。「The One」訂製婚戒系列的主鑽切割造型及克拉數，可依訂製者喜好而選，並搭配品牌標誌性的美鑽設計。一如文中的枕形鑽戒，以極細微密釘鑲小鑽環繞主石的設計。在柔美精巧的全手工打造下，完美展現HW鑽石純粹而耀眼的光輝，無論婚禮或日常配搭，都散發出非凡的奢華與優雅氣息。

願大家都能尋找到「心中那一只夢幻婚戒」

願每位準新人都能找到心中那一只夢幻婚戒 Source：夏朵創意行銷

願每位準新人都能找到心中那一只夢幻婚戒，不只是象徵愛情的承諾，更是專屬於彼此的美好回憶。無論是經典的圓鑽、祖母綠式切割、浪漫的枕形切割，或是充滿個人特色的訂製款...每一只戒指都承載著獨一無二的故事與情感。希望在挑選婚戒的過程中，新人們能享受每一次試戴與細節打磨的喜悅，找到那顆最能映照你心意的鑽石，讓它成為永恆愛情的最佳象徵。

