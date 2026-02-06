邱澤不要看！許瑋甯「情書」這樣處理 談兒子秒笑了：真的很可愛

記者林汝珊／台北報導

藝人許瑋甯首部隨筆作品《寫進時間的故事》，今（6日）出席新書發表會，談及成長、家庭與人生轉變。坦言隨著年紀增長，身邊留下的幾乎都是真正懂得珍惜的人，也分享寶貝兒子Ian的近況，直言：「真的很可愛。」

許瑋甯透露兒子Ian近來已經會扶著東西站起來了，「他還會要我一定要看著他，會需要鼓勵，蠻可愛的。」邱澤私下對兒子也是很慈祥，不停誇讚。被問到邱澤平時也是這樣對待老婆嗎？許瑋甯則立刻回答：「一定要的吧」，閃瞎眾人。

許瑋甯手比愛心。（圖／記者趙于瑩攝影）

許瑋甯新書中收錄許多過往日記，分享自己從小學、國中時期就養成寫日記的習慣，笑說家人甚至輪流「偷看」她的日記，媽媽甚至還會直接告訴她「我看過了」，讓她哭笑不得，最後乾脆另外準備一本給家人看的日記，直到後來覺得累了才停下來。至於情書，許瑋甯則表示留著也不會再回頭看，所以沒有留著。

許瑋甯笑說家人從以前就光明正大「偷看」她的日記。（圖／記者趙于瑩攝影）

