邱澤今辦婚宴！許瑋甯絕美婚紗曝 他缺席要「賠醉」

藝人邱澤、許瑋甯今天舉辦婚禮。（圖／東森娛樂）





藝人邱澤、許瑋甯在2021年登記結婚，今（28）日在東方文華舉辦婚宴，現場星光熠熠，賓客名單包含陶晶瑩、陳怡蓉、海裕芬、陳美鳳、藍心湄等大咖，稍早兩人也現身接受訪問。

邱澤、許瑋甯甜蜜露面。（圖／東森娛樂）

邱澤以黑色西裝搭配白襯衫，搭配蝴蝶結帥氣現身，許瑋甯則是身穿低領平口緊身白紗，S型曲線一覽無遺，不失性感又完美展現她的氣質，兩人甜蜜對著鏡頭比愛心、燦笑。

邱澤和許瑋甯也透露，今晚席開大約40桌，總共邀請430名左右的賓客，至於花費則是「大家開心最重要」。而有沒有無法到場已經提前祝賀的朋友，許瑋甯透露周興哲有很努力排開行程，但無法到場，「他已經說之後要賠『醉』。」大部分的好友都有到場。



