「邱澤前女友」結婚7年爆婚變！唐嫣1舉動曝端倪 網驚：真離了

娛樂中心／綜合報導

女星唐嫣過去與邱澤有過一段戀情，後來與羅晉合作《錦綉未央》假戲真做，2018年結婚後育有一女。豈料，近日網路上卻瘋傳兩人早已離婚。如今又有網友發現，唐嫣名下7家企業已經註銷，而羅晉名下也僅剩羅晉（上海）影視文化工作室仍在營運，夫妻倆已無任何商業版圖交集。

唐嫣（右）與羅晉（左）的事業版圖引發外界遐想。（圖／翻攝自羅晉微博）

一名微博博主近來爆料，一對內娛特別甜蜜、恩愛的中年明星夫妻檔其實早已離婚，讓他不禁感嘆：「再也不相信愛情了，內娛還有真情侶嗎？」消息曝光後瞬間引爆網友熱議，不少人狂猜2018年結婚的唐嫣與羅晉正是事件主角。

據《企查查》APP顯示，唐嫣名下9家公司近年陸續註銷，如今她的名下僅剩2家公司，分別是重慶合盛文化傳播有限公司，以及東陽橫店唐嫣影視文化工作室；羅晉名下4家公司則僅剩羅晉（上海）影視文化工作室為存續狀態，夫妻倆在事業版圖上無交集的情況，讓網友不禁直呼：「徹底商業解綁難道是真的離婚了嗎？」

唐嫣、羅晉婚後行程時間線曝光。（圖／翻攝自微博）

另外，還有網友整理唐嫣與羅晉婚後行程時間線，發現雙方多半處於聚少離多的狀態，再度引發外界遐想。然而，儘管婚變傳聞鬧得沸沸揚揚，兩位當事人至今仍未出面回應。回顧唐嫣與羅晉的戀情，羅晉當年在女方生日當天透過微博公開戀情，在維也納低調舉辦婚禮後，唐嫣隔年宣布懷孕喜訊，只是夫妻倆婚後一向維持低調作風，鮮少公開家庭生活，也因此婚變傳聞從沒斷過。

