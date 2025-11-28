邱澤包下文華東方整層辦婚宴 攜許瑋甯甜蜜亮相

邱澤、許瑋甯今在文華東方舉辦婚禮。（圖／侯世駿攝）

邱澤跟許瑋甯今（28日）在文華東方舉辦婚禮，這是兩人結婚以來第一次在媒體前同框，更大方應要求親親。回想籌辦婚禮的過程，邱澤提到，第一次去試穿婚紗時，他坐在沙發上看到穿著婚紗的許瑋甯，兩人竟反應一致，「我們都笑場了」。

兩人應要求大方親臉頰。（圖／侯世駿攝）

邱澤說，當時他坐在沙發上，許瑋甯穿好禮服拉開簾幕，「我們兩個都笑場，那一刻很像以前演偶像劇的某個橋段」，許瑋甯笑說彷彿馬上會有攝影機會冒出來狂拍。竟然不是感動落淚，這是這樣有趣的反應，許瑋甯甜蜜笑說：「這是我們兩個的默契。」

看得出兩人都沉浸在幸福之中。（圖／侯世駿攝）

邱澤為了這場婚禮，大手筆包下文華東方B2整層共四廳，管制做到水洩不通，十分嚴謹。據悉婚禮現場內不採傳統圓桌式，而是西式三個長桌的方式進行，賓客有438人。被問到今天婚禮的花費，許瑋甯說：「這是心意。」

婚禮主要是許瑋甯的點子，現場布置一區典雅的拍攝區。（圖／侯世駿攝）

他們對今天的婚禮不緊張，許瑋甯說她今天的任務就是讓賓客們開心盡興，「誰想唱歌表演，我們都看大家」。至於今晚的洞房夜，許瑋甯說：「會跟寶寶一起過，回味一下今天的照片。」邱澤倒是笑說：「我先撐過今天的shot，我們準備了很多種酒。」他擔心自己會喝醉，以經請伴郎團做好擋酒部隊。而伴郎伴娘都是兩人從小的好友，都非圈內人。

婚禮中最感人的誓詞橋段，許瑋甯草擬時感動到流淚，「寫的同時不斷回憶這一路走來的幸福點滴，有時候一忙就忽略，誓詞會幫你提醒，想著就很幸福開心。」她也告白老公邱澤「這段時間是我滿大的陪伴跟支柱」。比較木訥的邱澤原本沒有透露太多，後來許瑋甯提醒，要邱澤分享剛剛兩人的悄悄話，邱澤才說：「我跟她說，當我不知道怎麼辦的時候，身邊有她就覺得好很多。」

兒子「寶寶」也有來現場，許瑋甯甜蜜表示：「寶寶打扮跟爸爸（邱澤）類似，都有戴小啾啾。」至於蜜月旅行，邱澤和許瑋甯表示兩人已經有在思考，朋友意見覺得婚禮結束就要馬上成行，但兩人隨後各自都要投入新的工作，所以還需要討論，不過可以確定的是，他們一定會帶小孩去，雖然帶小孩度蜜月感覺好像變成了「家庭旅遊」，邱澤笑說：「我們現在都沒辦法跟他分開，所以一定會帶他一起去。」

由於今天剛好也是許瑋甯好友「小鬼」黃鴻升的生日，她很感動表示：「這對我來說是一個緣分，當初在訂飯店敲場地時，剛好就是這個時間點，我覺得這就是冥冥之中的安排，所以是今天我很開心。」不過許瑋甯也笑說「ERIC（周興哲）已經很努力想來了，但他老婆Dacie（趙岱新）有來，ERIC答應我之後會來跟我請『醉』。」

