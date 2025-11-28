邱澤告白許瑋甯 「我愛妳至死不渝」
邱澤、許瑋甯結婚4年，今年7月兒子lan誕生，28日在台北文華東方酒店補辦喜宴，新娘身穿低胸白紗仙氣逼人，甜蜜對視邱澤散發粉紅泡泡，閃瞎所有人。恰好昨是好友黃鴻升（小鬼）生日，許瑋甯感性表示：「對我來說是緣分跟天意，當時喬場地剛好就這時間點有，就是冥冥之中的安排，所以我很開心，如果是今天，代表他有來參與。」
等了4年終於辦婚宴，邱澤表示，之前彼此都有工作，「半年前把時間空下來規畫婚禮，今天真的實現覺得很夢幻。」許瑋甯也說，伴郎、伴娘團比他們還緊張，雙方長輩都很期待這一天到來。
新人的婚戒是由邱澤設計，上面刻有彼此的英文名字簡寫，許瑋甯甜笑：「簡單優雅有心意，心意分量比實質重要。」他們也提到，第一次試婚紗拉開簾幕的瞬間，彼此都笑場，邱澤直呼：「很像以前演過的偶像劇橋段。」許瑋甯則覺得好像有鏡頭拍攝：「這也是我們的默契啦。」而一被問到洞房花燭夜她立刻害羞笑，「我們晚上會跟寶寶過。」
邱澤誓詞弄哭許瑋甯
邱澤、許瑋甯4個月大兒子lan是婚禮焦點之一，跟爸爸穿一樣都有「領結」打扮，她透露，寶寶第一次見到這麼多人，需要小小安撫一下，但是沒有哭，算是滿給面子。邱澤也在受訪時放閃：「當我不知道該怎麼辦的時候，知道身邊有她（許瑋甯），就會覺得一切都好很多。」
婚禮上，許瑋甯換穿3套禮服美麗登場，邱澤誓詞以「小朋友」稱呼許瑋甯，希望兒子全部都像許瑋甯，此話一出，讓許瑋甯落淚，全場也哭成一片，邱澤哽咽：「我會牽著妳的手直到世界盡頭，直到我們化成灰燼，我依然會在妳身邊，我希望下輩子經過妳身邊，妳可以認出我，我會照顧妳、陪伴妳，成為妳最堅強的後盾，在妳最需要的時候成為妳的依靠，我愛妳至死不渝。」誓言真摯感人。
許瑋甯也以「我的小朋友」稱呼邱澤，她提到對邱澤有3次動心，最終極的動心在於他的貼心，「有次工作結束，你知道我怕冷，從樓下燒了熱水，跑上跑下放了一整個浴缸讓我取暖，你把家人、朋友的事，都當成自己的事希望幫上忙，你讓我看到肩膀、愛屋及烏。」她最後承諾：「我想永遠跟你在一起的時候，都能變回像小孩子那樣的快樂幸福。」新人深情一吻，全場響起如雷掌聲。
