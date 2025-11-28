邱澤大婚甜娶許瑋甯！恰好是小鬼生日「命運之中的安排」

邱澤（左）、許瑋甯28日舉辦婚宴。（鄧博仁攝）

邱澤、許瑋甯結婚4年，目前育有一子lan，28日在台北文華東方酒店補辦喜宴，新娘身穿低胸白紗仙氣逼人，站在帥氣新郎身旁，新人顏值爆表。恰好今是好友小鬼（黃鴻升）生日，許瑋甯感性表示：「對我來說是緣分跟天意，當時喬場地剛好就這時間點有，就是命運之中的安排，所以我很開心，如果是今天，代表他有來參與。」

小倆口人緣佳，包括陳美鳳、藍心湄、陶晶瑩、張清芳、蔡詩芸、王陽明夫妻等藝人受邀，賓客約430位，幾乎半個演藝圈都到。等了4年終於辦婚宴，邱澤表示，「很開心，前面的很長一段時間彼此有工作，時間都錯開，到半年前時間規劃，今天真的實現很夢幻。」許瑋甯也說，伴郎伴娘團比較緊張，雙方的長輩其實都很期待這一天，一起來參與婚禮很開心。

兒子lan也到場，許瑋甯透露，寶寶第一次見到很多人，表現比較謹慎觀察，就是小小安撫一下。到時婚禮上，新人將會交換誓詞，許瑋甯說：「誓詞是一個很好很需要的過程。因為在想誓詞的時候，同時會不斷回憶一路走來的幸福點，會幫助想起這件事情，想著想著就會覺得很幸福很開心。」而邱澤放閃，「當不知道該怎麼辦的時候，如果知道身邊有許瑋甯，就會覺得一切都好了。」

至於婚戒是由邱澤設計，上面刻有彼此的英文名字簡寫，許瑋甯：「簡單優雅有心意，心意分量比實質重要。」新人也提到，第一次試婚紗時拉開簾幕到瞬間，彼此都笑場，邱澤：「很像以前演過戲的橋段。」許瑋甯則笑說，「也許這是我們的默契。」

