邱澤夫妻好浪漫！被目擊騎單車出遊 許瑋甯「下半身失蹤」洩雪白美腿

女星許瑋甯近年在戲劇圈表象亮眼，精湛演技也榮獲金鐘獎肯定，感情方面則跟跟邱澤結婚4年，於今年誕下一子「Ian」，家庭生活美滿。近日，她在IG曬出騎單車的照片，雖然看不出有沒有旅伴，但有網友恰巧在當天巧遇許瑋甯，間接透露原來是跟老公邱澤一同出遊。

許瑋甯昨（16日）在限時動態中秀出街頭騎腳踏車的照片，和粉絲們分享生活日常，只見她穿著一件黑白格子外套，將頭髮紮起並戴上墨鏡，打扮得十分休閒，值得注意的是，許瑋甯外套下緣遮住褲子，讓她白皙雙腿一覽無遺，雖然距離生產完才過3個月，不過許瑋甯早已恢復窈窕身材。

事實上，也有網友同天在馬路上巧遇許瑋甯，從曬出的照片可以得知同行者還有老公邱澤，兩人一前一後騎著腳踏車出遊，看起來格外幸福，許多網友見狀也稱讚：「好浪漫」、「怎麼有辦法騎個腳踏車都能像青春偶像劇」、「她跟邱澤真的好配」、「真的整個人白到發光」。

許瑋甯曬出騎腳踏車的美照。（圖／翻攝自IG）

