邱澤娶許瑋甯4年 敲定11月底補辦婚禮

邱澤在舒淇首次自編自導的劇情長片《女孩》中飾演家暴父一角，首映後成為觀眾又愛又恨的焦點人物，他詮釋在現實壓力與情感失控間不斷掙扎的丈夫，既壓抑又充滿矛盾，與以往溫柔深情形象截然不同。出席映後時也以幽默語氣緩解現場情緒：「希望你們看完不要討厭我！」

該片今日在台搶先全亞洲上映，邱澤補充道：「那個年代的男人，對在意的人或事往往不知道怎麼表達，會本能地用激烈的方式表達感受。其實不是不愛，而是不知道怎麼愛。」並坦言，拍攝過程中必須不斷調整心理狀態，讓自己陷入角色的情緒深淵：「有幾場戲拍完我都需要安靜一下，因為那個人的孤單與扭曲太真實了。」

邱澤日前出席代言活動時被問及婚禮進度，他表示「正在籌備婚禮」，根據週刊報導，2人婚禮特別選在結婚4周年前夕，已敲定於11月底在台北文華東方酒店舉行，目前雖尚未正式發出喜帖，但已提前通知親友「預留檔期」，許瑋甯經紀人對此表示「靜候佳音」。