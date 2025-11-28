邱澤婚宴揪喝掛！王陽明曝「喝到底私訊」柯震東紅包稱：夠回本了

記者林汝珊／台北報導

藝人許瑋甯與邱澤結婚即將滿 4 年，今年 7 月迎來寶貝兒子，今（28）晚間終於在台北文華東方酒店補辦婚宴。王陽明、蔡詩芸夫妻一同出席，柯震東也與張軒睿前後抵達現場。

王陽明、蔡詩芸夫妻一同出席。（圖／記者鄭孟晃、趙于瑩攝影）

王陽明談及婚姻相處笑說：「我覺得婚姻裡要多包容體諒、照顧好對方，希望他們兩個可以一輩子幸福。」他也透露邱澤稍早有私訊邀請：「他說今天要喝到底！我酒量還OK，但今天應該會有很多『打手』在身邊，不會讓我被灌到太醉。」

柯震東被問紅包。（圖／記者鄭孟晃、趙于瑩攝影）

柯震東被問到包多少？他簡短笑回：「夠回本了。」此外，張軒睿先前傳出與柯震東的經紀人穩定交往，被問是否來「預習婚禮」？他害羞連忙否認：「不是！不是！」

