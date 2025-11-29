邱澤婚宴驚見體保生賓客！意外掀過往排球員歷史 合體許瑋甯熱血喊口號

記者鄭尹翔／台北報導

許瑋甯、邱澤舉辦世紀婚禮。（圖／記者鄭孟晃、趙于瑩攝影）

邱澤、許瑋甯昨晚舉辦婚宴，堪稱世紀婚禮，演藝圈眾多大咖齊聚，其中也包括邱澤以前的排球隊友們，也特別前來祝福，其中由許多曾是東方工商畢業的球員，所參與的職業排球隊伍「伊斯特」，也由球員管理代表洪鎧蔚，代表臺北伊斯特（East Power）把排球人的熱血和最滿的祝福直接送到現場！

邱澤、許瑋甯舉辦婚宴，臺北伊斯特（East Power）球員管理洪鎧蔚把排球人的熱血和最滿的祝福直接送到現場！（圖／翻攝自eastpower2021 IG)

邱澤、許瑋甯舉辦婚宴，臺北伊斯特（East Power）球員管理洪鎧蔚把排球人的熱血和最滿的祝福直接送到現場！（圖／翻攝自eastpower2021 IG)



邱澤曾是一名優秀的排球選手，自國小起就加入排球校隊，一路打到國家隊儲備選手。他曾是東方工商排球隊隊長，國中時也曾是隊伍中的副隊長。儘管排球生涯順遂，但在一次意外受傷後，他選擇轉往演藝圈發展，但仍於2006年至2007年期間，以企業排球聯賽球員身份參賽，並於2009年結束了長達16年的排球生涯。

而職業排球隊伍伊斯特也在社群發布邀請邱澤、許瑋甯夫妻，一起喊口號的影片，也說「在這個重要的人生發球點，我們當然要用「EAST POWER！」的吶喊聲，為學長姐送上最強大的氣勢 Buff！」、「邱澤學長過去在球場上是掌握全局的優秀舉球員，也曾擔任東方工商排球隊的隊長，如今找到人生最給力的夥伴，伊忍村全體隊員和兔迷們，都為你們感到驕傲！」

