邱澤婚禮倒數！許瑋甯「鬆口二胎計畫」感性揭懷孕歷程：很奇妙

記者徐珮華／綜合報導

邱澤與許瑋甯因電影《當男人戀愛時》結緣，2021年12月登記結婚後，今年8月宣布已生下兒子Ian，正式展開一家三口生活。日前她接受王偉忠專訪，大方分享懷孕心路歷程，也鬆口坦承有意再拚二胎。

邱澤、許瑋甯結婚近4年。（圖／夏朵創意行銷提供）

許瑋甯透露懷孕期間體重增加12公斤，過程相當幸運，幾乎沒有孕吐症狀。雖未特別拍攝孕婦寫真，不過她每月都隨手拍照記錄孕肚變化，感性直呼這種感覺很奇妙，「每天看著他有一點點不一樣的改變，會一直回想，我們小時候也是這樣長大的嗎？」

廣告 廣告

被問到是否想生第二胎，許瑋甯笑回「希望囉，但是，希望」，坦言生完第一胎後，確實會萌生「再生一個」的念頭，只是孩子目前還小，希望能先休息一陣子，「現在生活真的是被填滿了，所以先等等。」她表示身邊不少親友建議她凍卵，「但之後吧，再看看怎麼計畫。」

許瑋甯今年迎來寶貝兒子，也鬆口二胎計畫。（圖／翻攝自許瑋甯IG）

值得一提的是，邱澤與許瑋甯昨日無預警宣布將補辦婚宴，時間訂於11月28日，地點則選在臺北文華東方酒店。婚禮將以親友祝福為主軸，同時邀請媒體到場採訪分享喜悅，感謝外界一路以來的祝福。

更多三立新聞網報導

前男團成員涉閃兵！陳向熙「社群神隱半年」首發聲 73字道歉了

恭喜！10億女星王宥忻「離婚2年再嫁前夫」吐關鍵原因：我的心很誠實

吳婉君挨酸「復合家暴男」！火力全開連環反嗆：檢討被害人不正常

梁云菲重鬱症輕生未遂！昔「戶頭只剩5千元」賣名牌包求生

