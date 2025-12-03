邱澤婚禮前很焦慮！Lulu「洩雙方私下對話」 見新娘穿拖鞋跑全場做1事

娛樂中心／蔡佩伶報導

邱澤與許瑋甯在上個月底補辦婚宴，現場眾星雲集，更找來女星Lulu（黃路梓茵）擔任婚禮主持，今（3日）她也發文分享當天的真實感受，表示從第一視角看著許瑋甯跟邱澤，「真的很像是坐在電影院第一排」。

Lulu提到這場婚宴讓她的理性、感性腦袋同時爆發，直呼感人又好哭，透露雖然許瑋甯跟邱澤平常都是專業的演員，不過當他們看著彼此時，「眼裡只有對方」，尤其婚禮誓詞也讓Lulu感動，表示能夠感受到兩人每字每句都是從心臟深處發出來的。

Lulu透露在婚禮開始前也替有些焦慮的邱澤打氣，希望他放心當個最帥的新郎就好，兩人更聊到人生大事除了出生以外，最重要的莫過於「結婚」還有「離開」，但由於無法掌握要如何走，唯獨希望婚禮能夠布置圓滿，後續，Lulu看著穿禮服配拖鞋，來回檢查賓客小禮的許瑋甯，不禁對邱澤表達內心的開心感受，「你們結婚金正太讚了」。

對此，邱澤也對Lulu明年跟陳漢典的婚禮送上祝福，表示自己很期待，一番對話讓Lulu銘記在心，最後，Lulu祝福邱澤跟許瑋甯能夠永遠像此刻一樣幸福，還不忘提到明年自己的婚禮，直呼：「好緊張」。

Lulu認為邱澤婚禮相當感人。（圖／翻攝自Lulu IG）

