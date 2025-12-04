邱澤婚禮前真實心聲曝光 Lulu主持如坐電影院第一排！揭私下感性對話

Lulu（右起）分享主持許瑋甯、邱澤婚禮感動心情。翻攝IG @sunnygirl800424

許瑋甯與邱澤的婚禮雖落幕，但仍話題不斷，為婚禮擔任主持人的Lulu黃路梓茵在IG上分享當天主持心情，並曝光邱澤與許瑋甯私下互動與對話，形容：「主持了一場我理性的頭腦與感性的頭腦同時大爆發的婚禮。」

Lulu提到：「在婚禮開始前，我剛好還有時間跟澤哥聊聊天，看他有些焦慮，他是負責一些進場的活動流程，我跟他說你放心交給我！你專心當一個帥氣的新郎就好。我們聊到，人生除了出生之外就是兩件大事，『結婚』還有『離開』，我們無法掌握自己要怎麼走，但至少結婚這件事希望可以很圓滿。」

Lulu透露自己在現場，「擦完眼淚又要趕快拿起麥克風，從第一視角看邱澤跟瑋甯，真的很像坐在電影院第一排，雖然平時他們的工作都是專業演員，但當他們看著彼此的時候，眼裏只有對方，當下他的角色就是瑋甯的老公，而她的角色就是邱澤的老婆」。

婚禮現場歡笑與淚水交織，Lulu透露，互訴誓詞時，「全場每一個人都哭歪了，完全感受的到他們的一字一句都從心臟最深處發出來的，在這一世能找到對方的這一件事，真的足以感動一輩子…」

Lulu（右起）透露許瑋甯、邱澤婚禮笑淚交織。翻攝IG @sunnygirl800424

Lulu將接棒辦婚禮！邱澤獻祝福喊期待

提到婚禮上最歡樂時刻，Lulu分享：「我最喜歡的一part就是我拉著瑋甯婆婆一起跳舞的時候，婆婆很開心的跟我一起扭屁股，孫子孫女一起包圍著她轉圈圈，大家的笑容跟眼淚就是這場婚禮最最美好的畫面了。」

Lulu即將接棒與陳漢典辦婚禮，她說「揪歡喜」看到邱澤與許瑋甯結婚，邱澤也回她：「你們結婚也真的好棒！很期待你們的婚禮！」Lulu感動表示：「那一刻的互相祝福，我會永遠記在心裡，誰說演藝圈沒有真感情，有時候看著朋友發光、幸福的樣子，我們也都很為彼此感到開心與驕傲！」



