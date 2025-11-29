邱澤婚禮誓詞太催淚？大咖女星「失控爆哭妝花掉」 陶晶瑩、林心如全看傻

〔記者李紹綾／台北報導〕邱澤、許瑋甯昨(28日)於台北文華東方補辦婚宴，現場星光堪比三金頒獎典禮，新郎新娘的誓詞感動全場，但真正搶鏡的竟然是在台下「失控爆哭」的陳意涵。

陶晶瑩昨帶著女兒荳荳出席，她在社群公開婚禮幕後花絮，笑稱：「新郎新娘的誓詞很感人、但是旁邊這位陽光少女也哭的太大聲了吧……」影片一轉，只見陳意涵哭到妝花、肩膀狂抖，完全忘記自己不是主角，甚至自嘲：「關我什麼事。」連林心如都忍不住留言吐槽：「嘿啊，哭超大聲。」

湯志偉也在臉書分享心得，感嘆11月28日果然是好日子，11年前他參加趙又廷、高圓圓的婚禮，今年又見證邱澤、許瑋甯幸福時刻。他透露婚宴從晚間6點一路嗨到11點，直誇「新人體力真好」，也祝福這對新人「天天甜甜蜜蜜，幸福永駐」。

