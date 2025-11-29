邱澤婚禮誓詞太感人！陳意涵落淚 陶晶瑩：哭的太大聲了吧

昨（28）日邱澤與許瑋甯的婚禮中，在致詞環節陳意涵大哭的畫面全被陶晶瑩錄下。廖瑞祥攝



邱澤與許瑋甯昨（29）日晚間在台北文華東方酒店補辦婚禮，現場星光閃閃，許多知名藝人到場，而新郎新娘的致詞更引起台下來賓感動不已，陶晶瑩更發出一段陳意涵哽咽落淚的影片：「旁邊這位陽光少女也哭的太大聲了吧」意外成為婚禮場邊的一段花絮。

陶晶瑩昨日帶著女兒荳荳出席婚禮，她在婚禮結束後於社群平台發布一段影片，當時邱澤正緩緩唸著手上的婚禮誓詞「寶寶來到這個世界上，我希望他全部都像你，我希望他可以愛我們，就像妳愛家人一樣。婚姻是承諾、是陪伴。」現場氣氛感人。

不過，陶晶瑩錄影錄到一半，也不忘轉過鏡頭調侃在一旁不斷啜泣、拭淚的陳意涵，還寫下「新郎新娘的誓詞很感人、但是旁邊這位陽光少女也哭的太大聲了吧」，並附上哭笑不得的emoji，底下也見女星林心如留言：「嘿啊，哭超大聲」，引起粉絲討論。

