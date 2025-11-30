邱澤婚禮誓詞聽哭！「陳怡蓉見老公1動作」：算了
藝人邱澤與許瑋甯登記結婚後，於28日在文華東方酒店補辦婚禮，現場宛如頒獎典禮星光熠熠，其誓詞更是感動許多人，去到現場的女星陳怡蓉也表示聽到眼睛泛淚，但轉頭看見老公薛博仁的舉動，讓她瞬間醒過來。
邱澤在婚禮現場講誓詞，說道「我希望下輩子我經過妳身邊的時候，妳可以認出我。我會照顧妳、陪伴妳，成為妳最堅強的後盾，在妳最需要的時候成為妳的依靠，我愛妳至死不渝」時候，讓許瑋甯也感動落淚，現場賓客也是被感動。
在現場陳怡蓉也拍攝下了感人一幕，並分享到臉書，表示聽見「我希望下輩子經過妳身邊的時候可以認出我..」這段時候，自己的內心感覺溫暖，而眼睛也跟著濕潤，沒想到轉頭看見老公薛博仁在自拍，讓她直呼：「算了，下輩子經過我身邊你繼續往前走好了。」
