邱澤婚禮SANDY胸部挖空帶老公 陶子帶女兒爆邱許夫妻私下相處

陶子帶女兒一起吃喜酒。

邱澤、許瑋甯將於今（28日）晚間於臺北文華東方酒店舉辦婚宴，現場星光熠熠，柯震東帥氣現身，師姐賈永婕也夫妻現身獻上祝福，陶子（陶晶瑩）帶女兒荳荳出席，Sandy則帶老公出席，放閃美滿婚姻生活。

陶子認識許瑋甯多年，後來都會跟他們夫妻一起吃飯，算是共同朋友，祝福他們早生貴女，因為貴子已生，因為他們就是一直在愛情裡，她並透露：「其實跟他們夫妻吃飯，他們都是一個坐在6點，一個坐在12點，也是很低調，可能我都沒有待到喝很多之後，邱澤只有在要唱歌時才會比較嗨。」

賈永婕參加師弟邱澤婚禮。

陶子說不敢給邱許建議，珍惜每一天，因為很幸福，看不出新郎新娘有任何疲憊，很享受這個過程，有小孩每一天會累，但是是人生中最美好的部分。今天她也帶來女兒荳荳，也看到霍建華與林心如夫妻，大概5、6年沒見了，老公李李仁則因為拍戲沒來，荳荳也提到跟周子瑜見面看到他們演出相當開心。

Sandy今盛裝帶了老公來參加婚宴。

Sandy今盛裝帶了老公來參加婚宴，被問到婚後生活，她笑說「4年來很滿意，非常滿意，享受在婚姻當中，就是生活，」難得把兩小放生，有保母、家人幫忙，夫妻倆才可以參加婚禮，大讚兩人是21世紀以來最好看的新郎新娘，要一直相信彼此的美好，兩人一定很有話聊。不過Sandy也被問到，今天胸部挖空是否比新娘辣，她則說極限就是如此，老公也不好多說什麼。

鍾欣凌和丁寧一起出席喜宴。

柯震東表情有些嚴肅不受訪。

