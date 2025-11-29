邱澤念誓詞！驚見大咖女星「哭花臉」 陶晶瑩看傻：也哭得太大聲了吧

娛樂中心／蔡佩伶報導

昨（28日）許瑋甯、邱澤於文華東方補辦婚宴，現場可謂是眾星雲集，藝人陶晶瑩同樣是座上嘉賓，今（29日）她曬出婚宴花絮影片，驚見陳意涵聽邱澤念誓詞時哭到啜泣，讓她相當傻眼。

從陶晶瑩曝光的影片可以看到，她拍攝邱澤念誓詞的感人片段，不過文字卻配上「誰哭的那麼大聲」，隨後畫面一轉發現竟是女星陳意涵，只見她哭到雙眼通紅，啜泣聲不止，讓陶晶瑩不禁表示新郎新娘誓詞很感人，「但是旁邊這位陽光少女也哭得太大聲了吧」，還附上三個笑到哭的表情符號表達心聲。

事實上，據《中時新聞網》報導，邱澤在婚宴上對許瑋甯許下承諾，高喊「我會牽著妳的手直到世界盡頭，直到我們化成灰燼，我依然在妳身邊。我愛妳至死不渝」，一番話讓許瑋甯聽得眼淚直流，並送上深情一吻。然而，這場婚宴還有另一焦點，那就是邱澤跟許瑋甯兒子首度亮相，外貌更是遺傳父母的神基因，瞬間萌翻全場。

陶晶瑩曬出陳意涵在聽誓詞時爆哭模樣。（圖／翻攝自陶晶瑩IG）

