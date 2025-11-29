邱澤抱兒亮相「流露滿滿父愛」！萌娃正臉曝光 繼承許瑋甯混血神顏
娛樂中心／綜合報導
許瑋甯與邱澤因戲定情，結婚4年的他們在今年（2025）迎來寶貝兒子誕生，正式升格為父母。而昨（28日）許瑋甯、邱澤於文華東方補辦婚宴，現場可謂是眾星雲集，值得關注的是他們的小孩也在這場婚宴中亮相，當晚邱澤緊抱兒子的溫馨場面也被賓客一一捕捉。
許瑋甯、邱澤昨（28日）舉辦世紀婚禮，藝人陳美鳳、藍心湄、湯志偉等都是座上嘉賓，其中，從湯志偉曝光的畫面可以看到，邱澤抱著3個月兒子出場，眼神流露出滿滿的父愛，邱澤兒子當晚穿著迷你版西裝搭配一副小墨鏡，展現酷帥的模樣，瞬間萌翻全場，長相可以說是集結許瑋甯跟邱澤的優點，尤其臉蛋遺傳許瑋甯的混血基因。
其實，許瑋甯、邱澤結婚4年才喜迎首胎，而陳美鳳現身婚禮現場給予祝福時，雖然喊話他們多生一點，不過陳美鳳表示知道照顧孩子真的很辛苦，但認為「他們基因這麼好，一定要多生幾個可愛的。」
