邱澤生寶寶的使命感 與許瑋甯緊鑼密鼓，11月底辦喜事
邱澤與許瑋甯結婚近4年，始終未舉行婚禮。日前他在出席活動時首度鬆口坦言「婚禮籌備中」，據悉兩人已確定於11月底在台北文華東方酒店舉辦婚禮，正好是結婚4週年前夕，目前正緊鑼密鼓地準備中。
婚後邱澤一切以老婆感受為重，許瑋甯多次強調自己「很有儀式感」，認為婚禮是人生中重要的一刻，不能省略。當年兩人宣布婚訊後各自忙碌，邱澤赴中國拍電影、許瑋甯專注工作，直到今年迎來寶寶，才正式開始籌辦婚禮。據悉，兩人早已口頭通知至親好友，請大家預留時間出席，雖喜帖尚未發出，但婚禮日期與場地都已定案。
邱澤近期出席醫美代言記者會，是他升格新手爸爸後首度公開亮相，神情中流露滿滿幸福。他坦言看到孩子出生那一刻，感動得流下男兒淚。如今在家裡會對老婆與兒子說「娃娃音」，笑稱自己變得更感性，連許瑋甯都覺得這樣的「帥爸反差萌」相當可愛。
他透露兒子的小名叫「寶寶」，是個「天使嬰兒」，只要笑一下就能融化全家人的心，「他一笑，整個世界都亮了。」至於孩子像誰？邱澤笑說：「現在還看不太出來，應該兩個都有像。眉毛比較像我，還有一點美人尖，但我希望他多像太太，個性也像她一樣可愛溫暖。」
談到婚禮進度，邱澤雖不願多談細節，但被追問是否即將補辦婚禮時，他露出神祕微笑並點頭承認「婚禮籌備中」，被媒體解讀為默認即將舉行，外界也笑稱「靜候佳音」。
這場延遲了4年的婚禮，不僅是夫妻倆的重要時刻，也被視為他們在家庭生活步入新階段的見證。隨著喜帖即將發出、親友準備齊聚祝福，邱澤與許瑋甯這對「低調實力派夫妻」終於將以浪漫儀式完成屬於他們的幸福篇章。
