邱澤當爸後變了！許瑋甯曝兒子Ian「陪睡只找媽」 霸氣放閃「對我也溫柔」

許瑋甯今（6日）推出個人首部隨筆作品《寫進時間的故事》，在國際書展舉辦簽書會。鄒保祥攝

許瑋甯今（6日）推出個人首部隨筆作品《寫進時間的故事》，書中感性記錄成長點滴、家庭回憶以及人生階段的轉變，被問到若能回到10多年前，她最想對自己說什麼？許瑋甯一度哽咽說不出話，她表示外公跟阿姨近年相繼離世，還是家人們一道還沒開始癒合的傷口，坦言自己是很怕後悔的人、凡事都想做到最好，雖然現在已經覺得日子幸福，但面對親人離世的遺憾，她仍想告訴自己「再多做一點。」

許瑋甯說自己習慣把想說的話都寫在日記裡面，好友上課傳的紙條也會分門別類一一收好，有趣的是反而情書都不會留著，「因為不會回頭再看。」被問到有沒有保留楊丞琳寫的紙條？許瑋甯說：「這個私下聊，我不想成為標題。」但她也坦言，寫紙條的好友「如今都還在。」

家人竟輪流偷看日記

新書中收錄了一些過往的日記內容，許瑋甯笑說，自己從小學、國中時期就養成寫日記的習慣，但是不管藏在哪裡，外婆、媽媽跟阿姨竟然會輪流「偷看」，媽媽甚至還會把許瑋甯的日記攤開放在桌上，內容就是許瑋甯抱怨跟媽媽吵架的內容，大剌剌表示：「我看過了。」

許瑋甯舉辦簽書會，新書《寫進時間的故事》收錄以前的日記內容。鄒保祥攝

許瑋甯笑說，自己一度做了AB日記，一本是專門寫給家人看的內容，一本才是自己的私密心情，但寫沒幾天就覺得太累而作罷。至於未來會不會偷看兒子的日記，她笑說：「我不要現在說留下證據。」

至於收到的情書，許瑋甯表是一封都沒有留，她對情書也有不好的回憶。以前有國中學長寫了情書放在樓下門口，被要外出買早餐的外公發現，此後就很注意許瑋甯的交友狀況，「我發現有兩個男生跟著你騎腳踏車回來。」讓許瑋甯不堪其擾，最後直接要學長不要再寫情書。

許瑋甯新書座談引發國際書展人潮圍觀。鄒保祥攝

兒子Ian成長趣事曝

談及與老公邱澤的寶貝兒子Ian，許瑋甯臉上洋溢著母愛，透露兒子現在已經會扶著東西站起來，且每次站起來都會轉頭渴望得到她的鼓勵，許瑋甯也會給出滿滿的情緒價值，稱讚兒子「好棒喔！」

她分享每天都會帶兒子去公園散步，甚至讓他在草地跟沙坑中脫鞋踩踏，感受大自然的觸覺，更透露目前兒子睡覺時一定會找她陪睡，爸爸邱澤則負責在白天陪玩，對兒子非常慈祥疼愛，被問到邱澤平時是否也對老婆如此溫柔？許瑋甯立刻霸氣回應：「一定要的吧！」語氣中透出夫妻間的甜蜜，閃瞎在場媒體。

許瑋甯分享兒子Ian的成長狀況，霸氣表示邱澤的溫柔不只對兒子，對自己也是「一定要。」鄒保祥攝

斜槓經紀人帶三位女神

除了作家身份，許瑋甯今年更正式斜槓擔任「經紀人」，目前旗下已有3位女藝人，男生則還在洽談中。她透露年後將有新的宣傳露出，除了幫新人接洽新戲，更親自參與宣傳照設計，甚至透露旗下藝人中有大家熟悉的「熟面孔」。許瑋甯強調自己不以老闆自居，而是希望能成為藝人衝刺時無條件支持的夥伴，「要學習的事情很多，包括決策與會議，希望我們是一起努力的夥伴。」



