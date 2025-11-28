邱澤看「許瑋甯絕美白紗」竟笑場 補辦婚宴開銷曝光

即時中心／徐子為報導



邱澤和許瑋甯合作電影《當男人戀愛時》，因戲結緣，結婚4年，今（28）晚補辦婚宴，邀請432位賓客參與。不過邱澤也自爆，第一次試婚紗時，他在沙發上看許瑋甯試穿禮服，「拉開簾幕一瞬間，我們都笑場，很像以前演過偶像劇的某個橋段。」許瑋甯則認為，笑出來是兩人的默契，畢竟他們過去拍了無數的婚禮戲，算是「老江湖」，許瑋甯還說試穿婚紗時「很像等等會有攝影機往前拍」。根據推算，今晚東方文華席開43桌，大約311萬2340元，這些還不包含禮服、佈置以及酒水、婚顧等額外開銷。





今晚東方文華酒店現場布置採優雅西式長桌風格，星光熠熠，眾多演藝界大咖雲集，陳美鳳、藍心湄、張清芳、賈永婕、陳怡蓉、陶晶瑩、關穎等好友都到場祝福。



問及等了4年終於辦婚宴的心情？邱澤眯起招牌電眼說：「很開心，因為前面很長一段時間彼此有工作，時間一直錯開。」半年前開始把時間空下規劃婚禮，今天終於能實現，讓他感到很夢幻。



今晚婚禮隆重但溫馨，許瑋甯過去就自認「很有儀式感」，因此這回婚禮也是她比較多意見，邱澤都配合，兩人無爭執，認為「就是小小討論」，賓客名單也是認真把時間空下來，花了2天排好座位，希望賓主盡歡，他們說：「大家吃吃喝喝都很開心，這就是我們希望達到的目標。」



針對婚禮總花費，儘管許瑋甯未鬆口不透露價格：「這其實是心意，大家開心才是重點。」，但以東方文華最高價位1桌7萬2380元來說，43桌大約311萬2340元，這些還不包含禮服、佈置以及酒水、婚顧等額外開銷。

邱澤（左）、許瑋甯（右）希望今晚參加婚宴的賓客能有個愉快的夜晚。（圖／民視新聞）













