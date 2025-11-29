邱澤眼神全是愛！許瑋甯結婚玩瘋畫面曝光 脫掉跟鞋熱舞

【緯來新聞網】邱澤、許瑋甯因電影《當男人戀愛時》結緣，登記結婚4年、今年迎來兒子Ian，昨晚（28日）請了超過400人補辦婚宴，當定情作的主題曲〈愛情你比我想的閣較偉大〉一播，許瑋甯連高跟鞋都脫了，對著邱澤熱舞又放電，最後新郎更罕見高歌，展現好歌喉，當然不忘和新娘嘴對嘴親親親吻。

許瑋甯、邱澤開心辦婚禮，跳舞唱歌都沒少。（圖／夏朵創意行銷提供、翻攝懷秋IG）

婚禮現場由新婚Lulu擔綱主持，雖然沒開放媒體拍攝，不過眾星雲集，社群平台全是實況轉播，許瑋甯在婚禮開始前就表示，如果賓客想表演隨時能上台「完全不設限」。這時歌手朋友肯定是逃不掉的，可從各方影片看到ØZI與9m88合唱、蕭敬騰也獻唱〈王妃〉，彭佳慧一開口〈大齡女子〉，全場眼神滿是感動。

廣告 廣告

許瑋甯要邱澤看著自己熱舞。（圖／翻攝懷秋IG）

Lulu同時也校長兼撞鐘，逼著春風一起唱合作歌曲〈嘻哈庄腳情〉，但女的熱情、男的害羞，後來Lulu還牽起林心如上台跳舞，結果她竟然也沒穿鞋，可見現場已玩瘋，而霍建華就在一旁看著太太快樂。



期間，《當男人戀愛時》主題曲〈愛情你比我想的閣較偉大〉一播，許瑋甯拖了高跟鞋邊擺動邊起身，走到邱澤面前，當歌詞唱到「你是我烏暗的心唯一的光」時，還用手指「勾」老公「看這邊」，邱澤用手撐著臉，看著老婆眼神滿滿寵溺。

Lulu（左）拉光腳丫的林心如跳舞。（圖／翻攝 weiwei_890427 Threads）

邱澤嗨唱〈愛情你比我想的閣較偉大〉。（圖／翻攝陳美鳳IG）

更多緯來新聞網報導

賀瓏才認交往爛事爆不停！嫌天殘胖「Ｘ不下去」 又逼她獨自去墮胎

回憶殺！與曾沛慈唱〈你們是我的星光〉 梁文音參賽被指最大牌