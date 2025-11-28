邱澤設計婚戒藏巧思 許瑋甯甜喊：簡單優雅有心意

邱澤大方透露設計婚戒巧思，讓許瑋甯直呼簡單優雅有心意。（鄧博仁攝）

藝人邱澤、許瑋甯今（28日）在台北東方文華酒店補辦世紀婚宴，總共席開40桌、約430名賓客到場，現場眾星雲集。負責婚戒設計的邱澤，也分享他藏在裡面的小巧思，讓大家羨慕不已。

外傳婚戒是夫妻倆共同設計，許瑋甯則解釋，主要是老公邱澤所構思，邱澤也透露，其實戒指上面刻了彼此的英文名字縮寫，讓許瑋甯直呼：「簡單優雅有心意，心意分量比實質重要。」

除了婚戒，兩位明星的伴郎伴娘陣容也是外界一大焦點。邱澤介紹，伴郎有從小到大認識的，還有在工作上認識的好朋友。至於伴娘，許瑋甯則說「都是我的妹妹，以及一位從小到大的好朋友。」沒想到伴郎、伴娘反而比他們還緊張，讓夫妻倆當場笑了出來。

廣告 廣告

邱澤、許瑋甯28日舉辦世紀婚禮。（鄧博仁攝）

出席婚禮的名單眾星雲集，包括陳美鳳、藍心湄、陶晶瑩、張清芳、蔡詩芸、王陽明夫妻等藝人受邀，賓客約430位，幾乎半個演藝圈都到齊。等了4年終於迎來世紀婚禮，讓邱澤相當開心，直呼「今天真的實現很夢幻。」許瑋甯也說，雙方的家長都很期待這一天，能一起來參與婚禮很開心。

更多中時新聞網報導

黃遠小薰獲金片子帝后

服裝 把演員推進角色裡

蘇丹紅風暴 亦鴻遭重罰500萬