邱澤許瑋甯世紀婚禮 帶寶寶觀禮直言很夢幻

邱澤和許瑋甯婚宴前先受訪。

邱澤與許瑋甯的世紀婚禮，今晚（28日）在文華東方酒店舉行，兩人已登記3年，3個月大的兒子下午也到場適應場地，今天將席開40桌，包括陳美鳳、藍心湄、柯震東、賈永婕等400多位賓客參與，至於婚禮花費？兩人保密說：「是心意。」

許瑋甯一席典雅Nicole & Felicia白紗禮服十分浪漫優雅，與邱澤受訪時，新郎難得話不少，可見心得滿滿，她透露當初第一次試婚紗時，更衣室簾子拉開，兩人竟不約而同笑場，因為實在太像過去拍過的偶像劇場景。邱澤也透露兩人「半年前開始把時間空下來好好規劃，今天真的實現了，很夢幻。」

廣告 廣告

邱澤透露和許瑋甯認真準備婚禮長達半年。

兩人今天一睜眼就是馬不停蹄的忙碌，甚至午餐都沒有吃，3個月大的寶寶下午也加入婚禮彩排行列，許瑋甯說他第一次見到這麼多人，「他很謹慎，會先觀察，沒有哭，有忍過去，只是需要安撫一下」。由於婚戒是邱澤自己訂製設計，主要把兩人的英文名字縮寫刻在戒圍內側，而婚禮細節主要就是許瑋甯的想法，經過彼此討論而成。

邱澤和許瑋甯應媒體要求親吻。

今晚席開賓客有430多人，被問到婚禮花費金額，兩人不約而同說：「主要是心意。」而被關心是否即刻啟動蜜月旅行？許瑋甯說：「這其實我們也在思考，很多人建議婚禮完就蜜月，但我們彼此婚禮完有各自工作要投入，之前有很多旅行，不一定局限蜜月，之後再安排。」邱澤說，不過身邊有朋友建議蜜月就是蜜月，旅行就是旅行，我們會認真安排。」顯然想認真看待。

邱澤和許瑋甯下午趁著陽光正好拍攝甜蜜婚紗。（夏朵創意行銷提供）

巧合的是，今天婚禮日期恰好是已故好友小鬼的冥誕，許瑋甯說「我們當時在敲場地時，只有這時間點，就是一個冥冥之中的安排，我很開心，如果是今天，代表他有來參與。」被問到想對彼此說的話，許瑋甯說：「很謝謝有他，這段時間來，他是我滿大的陪伴跟支柱。」 邱澤也在走出新娘房的那刻對妻子說：「一整天腦子同時處理很多事，當我不知道該怎麼辦，知道身邊有你，我就覺得一切好很多。」兩人相信相依，甜蜜羨煞人。

邱澤和許瑋甯今日在東方文華舉行婚禮。（夏朵創意行銷提供）

更多鏡週刊報導

邱澤許瑋甯婚禮倒數8天 婚紗照首曝光

捕獲野生邱澤、許瑋甯 「夫妻互拍視角」太甜了

白小櫻為《女孩》3個月不用手機 舒淇親示範「走路也有戲」