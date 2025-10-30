邱澤許瑋甯傳11月底辦婚禮！地點曝光經紀人回應

邱澤、許瑋甯傳11月底補辦婚禮，經紀人回應了。（圖／吳松翰攝）

男星邱澤與女星許瑋甯2021年12月無預警公開婚訊，令許多粉絲相當驚喜，不過，夫妻倆今年8月順利迎來兒子Ian，仍尚未舉行婚禮，先前也僅以「會補辦」簡短帶過。如今有消息傳出，兩人已選定婚期為11月底，且地點選在台北文華東方酒店。

根據《鏡週刊》報導，有知情人士表示，邱澤與許瑋甯的婚禮早已確定在11月底於文華東方酒店舉行，雖然時間距離不到1個月，但喜帖還沒曝光，只有私底下以口頭邀請親朋好友，提醒大家先把時間空出來。同時知情人士也透露，邱澤對許瑋甯十分體貼，得知將迎來寶寶時，就馬上投入婚禮規劃。對此，許瑋甯經紀人回應：「靜候佳音」。

邱澤和許瑋甯4年前因合演電影《當男人戀愛時》定情，隨後默默登記結婚，直到2021年12月才公開喜訊，然而，兩人一直忙於工作，不僅戲劇、廣告邀約不斷，邱澤近年也經常台灣、大陸兩地奔波，僅管當年已確定會舉行婚禮，仍未傳出好消息。

而邱澤5日出席醫美品牌活動，是他升格爸爸後首度公開面對媒體，當時他難掩迎來孩子的喜悅，自爆看到小孩的第一眼，就感動地流下男兒淚，且在孩子、老婆面前開始會用「娃娃音」撒嬌，還自認變得更感性。至於婚禮籌備進度，他依然露出神秘的燦爛微笑回覆：「會的！」

