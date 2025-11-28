邱澤許瑋甯夢幻婚禮今晚登場 超狂賓客名單搶先曝光

〔記者蕭方綺／台北報導〕許瑋甯與邱澤合作電影《當男人戀愛時》因戲結緣，2021年公布婚訊，目前已育有一子，兩人作風都很低調，平常不愛在社群曬恩愛，結婚4年，今晚在台北文華東方酒店補辦婚禮，婚禮走西式風格長桌待客，賓客名單也提前曝光，星光熠熠。

他們的賓客包括陳美鳳、藍心湄、張清芳、賈永婕、柯震東、李烈、徐譽庭、陳意涵、謝盈萱、陳怡蓉、蔡詩芸、王陽明、陶晶瑩、關穎、彭佳慧、王琄、曾之喬、春風、9m88、章廣辰、程偉豪、金百倫、海裕芬等。

廣告 廣告

陳美鳳日前出席活動，已預告會參與婚禮。(資料照，記者潘少棠攝)

而他們的低調也是有目共睹，婚禮僅邀請受邀媒體，全場禁止直播、禁止現場連線，媒體將依現場排隊順序進行登記，依規劃動線等候，新人於下午5點接受聯訪，婚宴內部不開放拍攝及進場，場內畫面也不對外提供。

【看原文連結】

更多自由時報報導

劉德華欠債1.6億台幣 向太大方出手：沒寫借據

蔡依林大巨蛋瘋搶出狀況！主辦單位2點回應檢討：配合警局調查

日本燒肉店嘆「中國客不來撐不下去」？ 老闆1張照數百萬人朝聖！

4生肖2026拉警報 小心年度低潮光明燈點起來

