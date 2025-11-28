邱澤許瑋甯夢幻婚禮今晚登場 超狂賓客名單搶先曝光
〔記者蕭方綺／台北報導〕許瑋甯與邱澤合作電影《當男人戀愛時》因戲結緣，2021年公布婚訊，目前已育有一子，兩人作風都很低調，平常不愛在社群曬恩愛，結婚4年，今晚在台北文華東方酒店補辦婚禮，婚禮走西式風格長桌待客，賓客名單也提前曝光，星光熠熠。
他們的賓客包括陳美鳳、藍心湄、張清芳、賈永婕、柯震東、李烈、徐譽庭、陳意涵、謝盈萱、陳怡蓉、蔡詩芸、王陽明、陶晶瑩、關穎、彭佳慧、王琄、曾之喬、春風、9m88、章廣辰、程偉豪、金百倫、海裕芬等。
而他們的低調也是有目共睹，婚禮僅邀請受邀媒體，全場禁止直播、禁止現場連線，媒體將依現場排隊順序進行登記，依規劃動線等候，新人於下午5點接受聯訪，婚宴內部不開放拍攝及進場，場內畫面也不對外提供。
更多自由時報報導
劉德華欠債1.6億台幣 向太大方出手：沒寫借據
蔡依林大巨蛋瘋搶出狀況！主辦單位2點回應檢討：配合警局調查
日本燒肉店嘆「中國客不來撐不下去」？ 老闆1張照數百萬人朝聖！
4生肖2026拉警報 小心年度低潮光明燈點起來
其他人也在看
陳柏霖閃兵50萬交保金「借來的」 經紀人12字回應了
陳柏霖上個月爆出閃兵、遭起訴2年8個月，演藝事業因此全面停擺，恐將面臨龐大違約金；此外，《鏡報》今（28日）接受獨家消息，指他財務狀況不如外界所想豐盈，甚至連50萬的交保金都是跟朋友周轉。對此，陳柏霖的經紀人稍早回應表示：「謝謝關心，該則爆料並不確實。」鏡報 ・ 3 小時前
陳怡蓉喜迎「第8個孩子」誕生 結婚9年只單獨和男生出去3次
演員陳怡蓉2016年與醫師老公薛博仁結婚，近期雙喜臨門，不只是迎來薛博仁的生日，更迎接「第8個孩子」誕生，兩人為了慶祝，特地前往威尼斯度假三天兩夜。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 天前
粿粿不倫王子！命理師驚曝「兩人才是正緣」內幕 范姜彥豐是局外人
范姜彥豐上月29日驚拋震撼彈，拍片指控妻子粿粿（江瑋琳）婚內出軌好友王子（邱勝翊），事後王子坦言對女方關心超出朋友界線，另粿粿則道歉認了行為踰矩，據悉三人目前將轉私下協商。命理師沈嶸以靈學角度透露，其實粿粿與范姜無緣有分、沒真愛能量，反倒和王子竟是先天正緣，兩人前世不僅做過一世夫妻、粿粿還非常愛王子，因此范姜從頭到尾就是個局外人。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 2 天前
（專訪）小禎幫腔胡瓜反燒到自己 前夫李進良再補刀
李進良擔任好友温昇豪首度監製、主演的影集《整形過後》顧問，他與和小禎育有的 18 歲女兒 Emma也在劇中首次演出，飾演整外名醫温昇豪的女兒，可說是「本色出演」。Emma 從小生活與整形密不可分，被問到女兒是否有想整的部分，他回：「我想讓她有天使臉孔，魔鬼身材，但就算是自己女兒，也要尊重客戶隱私。」自由時報 ・ 1 天前
57歲沈玉琳罹血癌「12月能出院」！潘若迪鬆口了 親吐他最新病況
57歲藝人沈玉琳今年7月29日入院，持續對抗血癌中，目前飲食、作息恢復正常，增胖了一點，且偶爾可以返家，好友潘若迪27日受訪，再度更新沈玉琳近況，「他很好，不用擔心，大概12月應該就可以完完全全的，可以讓自己好好休息了。」認為對方下個月就能順利出院。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
《他為什麼依然單身》女主角「朱珠」是誰？家世超顯赫、曾連續8年入選全球百大最美，41歲「人間富貴花」產後狂瘦25kg秘訣公開
她曾連續8年（2012-2019）入選美國電影評論網站TC Candler公布的「全球100張最美面孔」，最高排名甚至達到第20名，是備受國際認可的東方美人代表。不過朱珠跟一般女生一樣也面臨過產後肥胖的問題，產後體重曾飆升至80公斤，她依然憑藉著科學的飲食與運動成功甩肉25公斤重回巔...styletc ・ 2 天前
49歲關穎曝更年期陷低潮 「理智線斷掉」老公扛雙重考驗
藝人關穎27日出席2025 第一屆蘋果愛美獎頒獎典禮，除了注重保養，49歲的她也坦然面對年歲的漸長，大方分享更年期的經歷。承認有一陣子陷入低潮，怎麼瘦都瘦不下來，理智線也很容易斷掉，笑說老公需要擔待比較多，因為女兒剛好也在經歷青春期，可謂雙重考驗。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 20 小時前
獨家／林道遠低潮期苦撐！為省錢吃即期品 準時8點超商報到
藝人林道遠近年在房仲業闖出成績，但他坦言，自己之所以會踏上這條路，是因為曾經歷一段極度拮据的日子。當時演藝工作不穩定，加上疫情後經濟尚未完全復甦，又得扛起房貸和家庭開銷，他形容那段日子「每個月都入不敷出」，甚至為了省錢，只能在晚間到超商購買打折的即期品度日。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
「國民爺爺」李順載出殯！河智苑淚崩：把老師放心裡 後輩演員鞠躬送別
南韓「國民爺爺」李順載於25日凌晨離世，享年91歲。今（27日）天清晨5點30分，在首爾松坡區的首爾峨山醫院舉行告別式與發引儀式，演藝圈大批後輩到場送他最後一程，現場氣氛哀戚沉重。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
孫淑媚被誘拐為戲犧牲！她揭「片場秘辛」全劇組嚇到 喊：為什麼只有我
由林孝謙執導的新片《陽光女子合唱團》，集結台灣重量級女演員陳意涵、翁倩玉、鍾欣凌、孫淑媚、陳庭妮、苗可麗、何曼希共同演繹一群逞兇鬥狠的監獄女子，最後因為對於孩子的愛轉身成爲合唱團的感人故事，贏得好口碑也在金馬觀眾票選拿下最受歡迎電影榜首。來不及在金馬影展看到電影的粉絲也不用著急，《陽光女子合唱團》將於12月24-28日搶先口碑場、12月31日全台上映。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
獨家／朱孝天直率個性惹禍 下月F4上海演唱會成局外人
朱孝天近期個人巡演遇冷場，門票甚至出現人民幣50元「晚鳥票」就能入場的情況，甚至傳出朱孝天揚言不到八成上座率就不開唱。曾因F4而聲名大噪，成為人生代表作的他，卻公開表示不在意F4名利，不喜歡F4的歌曲，也不願刻意維持團體關係。他在直播中多次洩漏F4復出進度，試錄新歌等尚未公開的團體計畫，如今這些直率與自我行為，使他被排除在下月上海《F☆FOREVER 恒星之城巡迴演唱會》之外，新專輯也無份，成了局外人。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
郭碧婷曬近照！ 網驚呼：跟向太一模一樣
郭碧婷與向佐結婚6年，育有1女1子，受到婆婆「向太」陳嵐疼愛。她昨在社群網站分享多張近照，其中幾張被網友指「好像向太」，婆媳的外貌越來越相似。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
王陽明一個月暴瘦10公斤！ 身體不適急做檢查
王陽明27日出席活動，分享保養秘訣，注重健康、勤運動的他，最近身體健康亮起紅燈，透露短短一個月內，體重暴跌10公斤，也第一時間做了檢查。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 19 小時前
原來爸爸是老司機！兒子整理遺物挖出「3.5磁碟片」，網一看秒懂：是紳士神作
對於現代年輕人來說，DVD、CD 這種儲存媒介已經相當少在使用，大多數都是在音樂專輯或是實體主機遊戲上，更別提還有現在幾乎已經消失的「3.5磁碟片」，更可能只有在影視作品中才會見到。而最近一名網友在整理過世父親的遺物時，意外發現了幾張保存良好的磁碟片（軟碟片），由於不知道其中的內容，就發文附上照片向網友求助。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 23 小時前
接客串被放鴿子 汪東城直播批劇組：當初怎不想好再問
男星汪東城近年將事業重心移往中國，日前他直播透露，原本已答應一個客串邀約，卻突遭劇組以「角色年齡設定問題」為由婉拒，讓他不悅直言：當初怎麼不想好才問」鏡新聞 ・ 1 天前
「小鬼」黃鴻升42歲冥誕！《玩很大》連5年送祝福 14字逼哭粉絲
男星黃鴻升（小鬼）在2020年因主動脈剝離過世，讓許多粉絲難過不已，而今（28日）黃鴻升迎來42歲冥誕，除了親友送上祝福外，生前所主持的節目《綜藝玩很大》更是五年來沒遲送祝福，一番話語惹哭眾粉絲。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
（影）啦啦隊隊長2年前KTV遭環抱性騷 自爆「黑人當面向她道歉」
樂天女孩韓籍成員廉世彬昨被爆遭黃姓韓籍經紀人長期騷擾，引發外界關注啦啦隊工作環境安全。職籃啦啦隊《Queens》隊長Amber 今（27日）與海產出席「鱸石共鮮節」活動時，也提到自己兩年前遭遇性騷事件。Amber當年曾被爆在KTV聚會時遭PLG時任代理執行長周崇偉強抱。她今受訪時再次還原當時情況，坦自由時報 ・ 1 天前
失戀女都該跟謝欣穎學！失戀後更美！40歲狀態巔峰的祕密：心態歸零、飲食管理、少女肌保養全部做到位
出道 20 多年，從鄰家女孩到現在的氛圍女神，她的狀態越來越好，其實關鍵從來不是刻意變美，而是學會與自己身心同步前進。168斷食×少量剛好：讓身體回到輕盈的節奏曾因壓力胖過、瘦過，也焦慮過的謝欣穎，現在反而更懂得溫柔對待身體。她採行 168 斷食法...styletc ・ 5 小時前
陶晶瑩朝聖TWICE淚崩！公開「子瑜私訊對話」演唱會後1暖舉曝光
韓國女團TWICE本月22、23日首度來台舉辦演唱會，台灣成員周子瑜出道10年終於回家鄉演出，感動不少歌迷。與子瑜一家交情深厚的陶晶瑩，日前陪著女兒荳荳到場朝聖，感動直呼：「台灣跟韓國的距離1750公里，想不到3個小時的飛行，TWICE卻走了10年才走到。」她坦言自己在演唱會上忍不住落淚，並分享與子瑜的私訊對話。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前