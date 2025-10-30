邱澤許瑋甯婚後四年終於補辦婚禮 傳11月底文華東方浪漫登場

邱澤與許瑋甯結婚近4年，傳出將於11月底舉辦婚禮。（圖／報系資料照、翻攝自許瑋甯IG）

演員邱澤與許瑋甯自2021年12月無預警宣布結婚後，婚後生活保持低調，並未舉行正式婚禮。今年8月兩人迎來愛的結晶、兒子Ian，成為一家三口，然而婚禮仍未公開舉行。近期有消息指出，兩人已悄悄敲定婚期，就選在11月底，地點為台北知名五星飯店文華東方酒店，目前正在緊鑼密鼓籌備中。

根據《鏡週刊》報導，知情人士透露，婚禮細節早已確定，雖尚未發出正式喜帖，但夫妻倆已口頭邀請親友預留時間參加。消息人士也指出，邱澤在得知將升格為父親後，便積極投入婚禮籌劃，為了給妻子與孩子一個完整的家庭儀式感。對於婚禮時程是否屬實，許瑋甯經紀人僅低調回應：「靜候佳音」，不置可否的態度似乎也默認傳聞所言非虛。

邱澤與許瑋甯因合作電影《當男人戀愛時》擦出火花，戀情穩定後在2021年底登記結婚，當時消息一公布震撼演藝圈與粉絲。不過，由於雙方近年工作繁忙，許瑋甯戲劇、廣告邀約不斷，邱澤也經常往返台灣與中國大陸拍攝，婚禮計畫一再延後，僅以「未來會補辦」簡單帶過。

直到今年8月喜迎愛子，兩人家庭生活漸趨穩定。邱澤日前出席活動時，被問及奶爸心情時難掩喜悅，笑稱看到孩子第一眼就感動落淚，如今在家對妻兒常用「娃娃音」說話，自嘲變得更加感性。至於婚禮是否會在年底舉行？他以一貫神秘微笑回應「會的」，留下想像空間。

這場傳聞中的婚禮，不僅是兩人邁入婚姻四週年的重要里程碑，也將是他們迎接新生命後，正式向親友與外界分享幸福時刻的見證。

