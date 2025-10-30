邱澤許瑋甯婚禮倒數！時間點曝光「已邀至親好友」

邱澤和許瑋甯傳出下個月將舉辦婚禮。翻攝anno8o7 IG

邱澤與許瑋甯結婚近4年，終於要在今年補辦浪漫婚禮！據悉這對因戲結緣的銀色夫妻檔，已悄悄敲定婚期，預計於11月底在台北文華東方酒店舉行婚禮，正好迎來兩人結婚4週年紀念日前夕，典禮目前已進入最後籌備階段。

邱澤與許瑋甯自2021年宣布結婚後始終未辦婚禮，兩人婚後低調幸福、鮮少公開放閃。邱澤一向把老婆的感受放在第一位，而許瑋甯則多次受訪時透露，自己是個重視「儀式感」的人，因此夢想中的婚禮自然不會略過。據《鏡週刊》報導，夫妻倆在迎來寶寶後，就著手規劃這場婚禮，希望能在家人和摯友見證下，完成這場屬於他們的幸福儀式。

邱澤（左）和許瑋甯傳出下個月將舉辦婚禮。翻攝anno8o7、love_roy_chiu IG

知情人士透露，兩人早已確定婚禮時間與場地，並已口頭通知親友預留時間，「雖然喜帖還沒正式發出，但邀請名單已確認」，而今年生完小孩的許瑋甯，也很快恢復身材，為美美步上婚禮紅毯做足準備，外界也都期待看到2人完婚的甜蜜畫面。

日前邱澤出席活動，面對媒體追問婚禮進度，他露出神祕微笑，首度鬆口承認「婚禮籌備中」，還開心表示：「到時候會和大家分享甜蜜時刻。」對於近日傳出兩人婚期與場地，許瑋甯的經紀人不置可否表示「靜候佳音」，默認喜訊即將來臨。



