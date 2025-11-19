邱澤許瑋甯婚禮倒數8天 婚紗照首曝光

邱澤和許瑋甯的婚紗照時尚大器。（夏朵創意行銷提供）

邱澤和許瑋甯結婚登記近4年，兩人已經有可愛的兒子，日前邱澤透露婚期將近，今天兩人也正式宣布，將於下週五、11月28日於台北文華東方酒店宴請親友，也會接受採訪，與外界分享喜悅，同時首度公開婚紗照。

邱澤和許瑋甯特別分享黑白婚紗照。（夏朵創意行銷提供）

邱澤和許瑋甯婚紗照首度曝光，顏值超高的兩人一黑一白，相當具有時尚感，一組在餐桌前的黑白照，也相當具有生活感，而另一組白紗禮服搭配邱澤的白西裝，則像是在拍時尚大片。

