邱澤許瑋甯結婚誓詞催淚動人 心理學家林萃芬：雙向奔赴彼此的愛情典範
資深記者鍾志鵬 / 台北報導
《當男人戀愛時》的電影真實續集曝光《當男人結婚時》。邱澤許瑋甯結婚是台灣2025年終歲月最浪漫的新聞。在金馬獎巨星等級的宴會上，兩人的結婚誓詞感動所有人。知名的愛情心理學家林萃芬表示，這是雙向奔赴彼此的愛情典範，樸實、真切、動人，讓所有人相信愛情。
邱澤與許瑋甯雙向奔赴彼此 三個重要的「心理元素」
邱澤與許瑋甯的愛情，從電影延續到真實人生，上演雙向奔赴彼此的浪漫愛情，知名心理學家林萃芬老師分析：在心理學裡，真實能長久的愛情並不是單一方向的付出、討好或等待，而是「我願意走向你，你也願意迎向我；我努力靠近你，而你也讓我靠近」。這樣的關係會帶來一種深層的心理安全感：「我不是一個人努力，也不是我一直在被追，而是我們彼此願意向對方敞開心房。」雙向奔赴有三個重要的「心理元素」：
1.互相回應，心理學研究指出，在親密關係中，「被回應」讓人感到被看見、被理解，是幸福感的關鍵來源。
2.感受分享，彼此願意讓對方進入自己的內心世界，而不是用冷漠或退縮防禦自己。
3.共同創造人生意義，兩個人一起看風景、一起克服困難，這些共同的時光會成為「我們」的故事。雙向奔赴的浪漫，不是因為多轟轟烈烈，而是彼此都有「願意」：願意靠近、願意陪伴、願意一起變成更好的自己。
心理學家林萃芬在邱澤許瑋甯誓詞中看見 「對的時候遇見對的人」
從邱澤與許瑋甯的誓詞，林萃芬老師看到的是一段由「陪伴」與「被理解」編織而成的成熟愛情。邱澤小時候缺乏「固定的家」，搬遷、住校、劇組流動的生活，讓他的人生像是一直在漂泊，遇見許瑋甯後，他第一次對「家」有了具體的樣貌，不是地點，而是人；不是房子，而是安全；不是物質，而是情感的連結；一個從未真正體驗過家的孩子，遇到了一個讓他找到歸屬的伴侶，這種愛情，非常深，非常真，也帶著療癒的力量。
許瑋甯的誓詞非常生活化，每一個生活細節都是愛情的見證，口袋沒有錢但仍一起走路；怕冷時他跑上跑下放滿一缸熱水；把她的家人當成自己家人；她所愛的不是浪漫的大事件，而是藏在生活裡、為你著想的體貼。
從《當男人戀愛時》到《當男人結婚時》 成為更好的「大人小孩」
《當男人戀愛時》是邱澤許瑋甯的愛情紀錄片，《當男人結婚時》是兩人主演的真實電影續集。兩人的結婚誓詞震撼感動全球華人。林萃芬老師說他們給了世間愛情兩大啟示：
1.浪漫的愛不是激情，而是生活裡的點點滴滴的體貼。
2.婚姻是「我願意陪你一起成為更好的大人，也願意陪你一直當小孩」；許瑋甯說： 我想永遠跟你在一起時，都能變回小孩子那樣的快樂幸福。邱澤說：我會牽著妳的手到世界的盡頭。兩個人既能一起成長，也能退回童心；可以一起承擔責任，也可以彼此依賴、被照顧；關係既穩定又有趣，既是伴侶，也是孩子，也是家人。
雙向奔赴是世間最珍貴的愛 不是等你來而是走向你
《當男人戀愛時》從大銀幕走進真實人生，《當男人結婚時》把現實升華成比電影更浪漫的故事。邱澤與許瑋甯用他們的婚誓告訴我們，真正的愛情不是驚天動地，而是你願意靠近我、我也願意迎向你；不是完美的人相遇，而是兩個願意一起成為更好版本的自己。這一場婚禮讓人再一次相信，愛情不是傳說，它是真實存在於每一次理解、每一句回應、每一個為你泡的熱水、每一段牽著手的路。
邱澤許瑋甯結婚誓詞全文：
●邱澤誓言：
「很開心我們能變成彼此的小朋友，在對方面前毫無保留的做自己。一起看著某部電影，哭到眼睛腫起來，為了某件事笑到肚子很痛，一起看世界每個風景，一起理解未知的事物，每分每秒我都覺得很幸福。」
「我的小時候搬很多次家，打排球進球隊住校當演員開始工作，劇組去哪我就去哪，就這麼過著日子，直到遇見妳，看到妳跟家人的相處，我才開始對家有了想像，原來不是在哪裡，而是有了彼此就是家，有了在乎的人才是家，寶寶來到這世界，我希望他像妳，希望他可以愛我們，就像妳愛家人一樣。」
「婚姻是承諾，是陪伴，我會牽著妳的手，直到世界盡頭，直到我們化成灰燼，都在妳身邊，希望下輩子經過妳身邊時，妳可以認出我，我會照顧妳陪伴妳，成為妳最堅強後盾，在妳最需要時成為依靠，我愛妳，至死不渝」。
●許瑋甯誓言
「你第一次打動我的時候，是因為我們擁有好多本一樣的書。第二次打動我，是你把小音響放在口袋裡，我們邊聽歌邊走了好久的路，久到我們渴了，要買水的時候，發現彼此口袋都沒有錢，但是我們還是決定繼續走下去。」
「第三次打動我，是你直接問我說：『安安你想做我的女朋友嗎？』最終極的動心，是有一次工作結束，你知道我怕冷，你從樓下燒了熱水，跑上跑下的幫我放了一整個浴缸，讓我取暖。你把我家人的事、朋友的事都當成自己的事，希望可以幫上忙。你讓我看到肩膀、愛屋及烏。」
「我喜歡和你相處的時光，習慣不管到哪裡，你都牽著我的手。我喜歡看著你，我喜歡你看著我的眼神，尤其是每次我拿起麥克風唱歌，你都很開心的認真在捧我的場。我喜歡彼此聊天的時光，喜歡我們一起煮菜，一起講一些只有我們聽得懂的語言，這些美好的時光是因為你才有意義。」
「跟你在一起時，時間真的過得太快了，一轉眼，我們已經有了寶寶。我喜歡你在我懷孕的時候，每天都稱讚我可愛漂亮的貼心。我想要好好把握和你在一起的日子，謝謝你願意把我的家人當作自己的家人，常常跟我弟弟妹妹聊天，以後麻煩你多多照顧了。我很愛你，我想永遠跟你在一起的時候，都能變回像小孩子那樣的快樂幸福。」
▼【邱澤許瑋甯 世紀婚禮】邱澤許瑋甯 婚禮花絮（影片來自YouTube－LOUIS’S attitude頻道，若遭移除請見諒）
