邱澤許瑋甯補辦婚禮 兒子在場 半個演藝圈都到了

邱澤許瑋甯結婚4年，28日晚間於台北文華東方酒店補辦婚禮，席開40桌，兩人出道多年，在演藝圈擁有好人緣，宴請430多名賓客，藝人好友包括陳美鳳、藍心湄、張清芳、賈永婕、王陽明、陶晶瑩等星光熠熠，堪稱半個演藝圈都到場祝賀。許瑋甯透露兒子Ian也在現場，「他今天穿得跟爸爸很像。」

這場世紀婚禮，現場以低調浪漫的氛圍為主調，許瑋甯穿上台灣品牌Nicole & Felicia訂製的白紗禮服登場，利用雕塑感的線條勾勒出優雅氣質；許瑋甯表示對試穿婚紗那刻印象深刻，稱拉開幕簾的那一瞬間2人都笑場了，邱澤笑說：「感覺很像以前演過的偶像劇。」

新人在開宴前甜蜜現身受訪，應媒體要求親吻臉頰，許瑋甯還為邱澤輕輕擦去唇印，現場幸福氛圍洋溢。邱澤表示，結婚到現在終於真的「完婚」了，因為之前和許瑋甯都有工作在身，「今天希望可以好好招待大家，享受婚禮。」

這次婚宴邀請430多名親朋好友，許瑋甯透露和邱澤籌備過程有「溝通」，但沒有動氣，彼此還算有默契。

許瑋甯說，婚禮上兒子會和邱澤穿父子裝，婚戒的設計是邱澤的想法，戒指裡面有寫2人的名字，許瑋甯笑稱簡單優雅又有心意。

28日是已故男星黃鴻升（小鬼）的冥誕，許瑋甯曾和小鬼是華岡5人幫，從小一起長大，許瑋甯坦言，「我覺得，它對我來講是一個緣分，是一個天意，當時在喬場地就是這時間點，就是冥冥之中的安排，我很開心，是今天的話代表他有來參與。」

黃鐙輝包5位數的紅包到場祝賀，「當初瑋甯也是包5位數，但我不能少，我還去翻禮金簿確認，我要祝他們再生3個，多子多孫多福氣」；陳美鳳和邱澤曾被傳緋聞，陳美鳳笑說：「今天非常開心，就是沾沾喜氣，邱仔（邱澤）在我心裡，非常有人緣與長輩緣，就是我，我們被寫那樣的報導，媽媽都在笑，因為邱媽媽最愛看我的八點檔。」