「邱澤許瑋甯」三金婚宴 李安也到場「學新娘熱舞」網笑翻：好可愛

邱澤與許瑋甯補辦婚宴，李安也到場祝賀且興奮跳舞。資料照片、翻攝Threads/ginofight



藝人邱澤與許瑋甯前天晚上（11／28）在台北文華東方酒店補辦婚禮，在演藝圈擁有無數好朋友的這一對新人，幾乎半個演藝圈都來到現場祝賀，而且不少三金入圍、得獎者都到場祝賀，被譽為「三金婚宴」。曾任金馬獎執委、國際知名導演李安也受邀來到婚禮，新人逐桌向賓客致意時，李安親切地與兩人交談，甚至還模仿許瑋甯，隨音樂起舞，歡樂搖動雙手，不少網友直呼：「好可愛」。

婚宴現場星光熠熠，金馬獎、金鐘獎、金曲獎不少得獎者都是婚宴來賓，一名動作指導兼演員楊志龍，就在Threads分享婚禮片段，影片中新人已經換下厚重禮服，身穿較輕便的禮服逐桌問候來賓。

新人也來到李安這桌，李安給予祝賀外，還熱情地與新人交談，現場突然播放音樂，而新娘許瑋甯隨音樂擺動身體，李安見狀也跟著舞動，大方展現親人的一面，不少留言誇讚李安很可愛，也有人表示「我以為他們有合作新戲」。

事實上，許瑋甯曾許願跟李安合作，但目前還沒有作品推出。不過李安兒子李淳已跟許瑋甯合作過兩次，第一次是許瑋甯客串第三季《菜鳥新移民》，第二次則是兩人在台灣電影《目擊者》共演。

邱澤（左起）抱著兒子，與許瑋甯在婚宴上同框。翻攝juliastar888 IG

許瑋甯與邱澤的兒子也首度在鏡頭前曝光，戴著小墨鏡卻擋不了俊俏外表。邱澤也對許瑋甯深情告白：「直到我們化成灰燼，我依然會在妳身邊。」讓不少粉絲都大讚，兩人感情比偶像劇還甜。

