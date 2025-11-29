邱澤誓詞甜喊「小朋友」：牽手直到世界盡頭 許瑋甯揭「動心4瞬間」
藝人邱澤、許瑋甯28日席開40桌以上舉辦婚宴，兩人在演藝圈擁有好人緣，現場賓客眾星雲集，包括藍心湄包了6萬6000元的大紅包；另外，邱澤、許瑋甯因電影《當男人戀愛時》結緣，導演殷振豪也到場，笑說看到婚紗照好像還沒有殺青一樣；嘉賓蕭敬騰也在現場開唱！
邱澤、許瑋甯正式成婚 夢幻婚宴席開40桌星光閃
蓋上頭紗，許瑋甯的媽媽把女兒的手交給邱澤，這一刻感動現場所有人，新人走進會場，接著互換誓詞，邱澤表示，看到許瑋甯跟家人的相處，讓他開始對家有了想像，更甜喊許瑋甯「小朋友」，深情告白會牽著她的手，直到世界盡頭、直到化成灰燼都在她身邊；許瑋甯也甜蜜告白邱澤，讓她看到肩膀、愛屋及烏，想永遠在一起時都能變回像小孩子那樣快樂幸福。
許媽媽為許瑋甯蓋頭紗，將手交給邱澤。圖／翻攝自IG@姜康哲
邱澤甜蜜告白許瑋甯。圖／翻攝自IG@Albee
許瑋甯讚邱澤讓她想永遠在一起。圖／夏朵創意行銷提供
《當男人戀愛時》結緣 媒人導演殷振豪親送祝福
兩人婚宴這一晚，還出現猶如演唱會的橋段，賓客蕭敬騰開嗓，將現場氣氛嗨到最高點，而執導製作電影《當男人戀愛時》，讓邱許兩人結緣的媒人導演殷振豪和監製程偉豪、金百倫也一同現身，殷振豪笑說，很像還沒有殺青一樣，剛看到婚紗照還想說什麼時候拍這樣的劇照。
許瑋甯、邱澤28日舉行婚禮。圖／台視新聞
《當男人戀愛時》導演殷振豪（中）、監製程偉豪（左）和金百倫（右）。圖／台視新聞
證婚人藍心湄包6萬6大紅包 揭當年「沒證件」插曲
邱澤、許瑋甯婚宴眾星雲集，包括過去一度與邱澤傳出緋聞的陳美鳳，還有藍心湄也包了6萬6000元大紅包，更提到當年當證婚人時，兩人在戶政事務所的搞笑插曲，原來邱澤、許瑋甯什麼都沒有帶就要去結婚，讓她笑說「這兩個阿呆，整個證件、印章帶最齊的就是我本人而已」。
邱澤、許瑋甯婚禮眾星雲集，藍心湄證婚人包6萬6紅包。圖／台視新聞
陳美鳳大讚邱澤「長輩緣」 陶子偕女兒出席送育兒建議
陳美鳳則說，邱澤在她心裡是一個非常有人緣、非常有長輩緣的人，那時候一些緋聞報導，跟他媽媽碰面時兩個人都在笑；張清芳則讚許瑋甯很孝順，高雄演唱會時許還特別帶媽媽去看。
邱澤「緋聞女友」陳美鳳讚新人。圖／台視新聞
陶晶瑩也傳授婚姻育兒之道，直說「去享受，有小孩的每一天會累，但這是人生中最美好的一個部分」。邱澤、許瑋甯大喜之日，洋溢滿滿的幸福喜氣。
陶晶瑩帶女兒荳荳出席婚禮。圖／台視新聞
台北／張綺云、許修銘、李承庭 責任編輯／張碧珊
更多台視新聞網報導
曝邱澤、許瑋甯登記結婚時忘東忘西 見證人藍心湄笑罵「兩個阿呆」
許瑋甯、邱澤親了！婚戒「刻彼此名字」 曝兒子穿爸爸同款西裝亮相
邱澤、許瑋甯婚宴伴手禮曝光！「特製小枕頭+雞尾酒」藏甜蜜巧思
其他人也在看
許瑋甯邱澤「等4年婚宴」！半個演藝圈到齊 賓客名單曝光全網跪了
藝人許瑋甯與邱澤結婚即將滿 4 年，今年 7 月迎來寶貝兒子，今（28）晚終於在台北文華東方酒店補辦婚宴，首波嘉賓名單一曝光，星光程度堪稱半個演藝圈都到齊。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
許瑋甯誓詞甜曝4個動心時刻 邱澤哽咽：化成灰燼依然在妳身邊
許瑋甯、邱澤昨晚（11╱28）在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚禮，共邀430多人喝喜酒，2人的誓詞也曝光，她細數被老公擄心的4個關鍵時刻，而邱澤則深情告白：「直到我們化成灰燼，我依然會在妳身邊。」簡直比偶像劇還甜。太報 ・ 9 小時前
主持19年節目突收攤！陳揮文認了「被離職」發文灑脫告別 轉戰YT拚經濟
陳揮文主持飛碟電台《飛碟晚餐》19年，昨（28日）突然在節目中宣布要和這個黃金時段說再見，直接在空中投下震撼彈。他事後在臉書分享心聲，強調離職是好聚好散，沒有任何的不愉快。陳揮文坦承主持近20年真的「累了」，但更大的原因，是電台節目調整。他在臉書提到：「我不是主動離職，而是『被離職』。」但語氣沒有半自由時報 ・ 1 小時前
許瑋甯、邱澤大婚今晚登場！賓客齊聚半個演藝圈 「最強媒人團」曝光
登記結婚近4年的明星夫妻檔許瑋甯和邱澤，在今年7月喜迎1子「lan」後，終於在今（28）日晚間於台北文華東方酒店舉行盛大婚宴。鏡報 ・ 20 小時前
上海演出遭中國一刀切「斷電架下台」 《海賊王》歌手大槻真希無奈發聲
日本首相高市早苗7日在國會答辯中明確指出，台海若爆發武力衝突，可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，等同日本可能出兵，發言引起中國強烈反彈，除了祭出旅遊、進口禁令外，對日本文化娛樂產業的干預也升級，不僅多個日本歌手演唱會遭取消，大槻真希28日在上海演唱《海賊王》片尾曲，竟遭中方斷電粗魯架下台。事後，大槻真希也公開發聲。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
直擊／邱澤、許瑋甯伴郎、伴娘團人選曝光 曝兒子Ian穿「小啾啾」超像爸爸
邱澤與許瑋甯的世紀婚禮於28日晚間在台北文華東方酒店盛大舉行，現場嘉賓堪稱三金等級，許瑋甯也甜蜜透露兒子Ian也在現場，「他今天穿得很爸爸很像，一樣有『小啾啾』。」兩人透露還沒想到蜜月地點日期，但一定會帶著寶寶一起，被笑說直接從蜜月升級成家族旅行！鏡報 ・ 15 小時前
許瑋甯對邱澤「心動的3個瞬間」曝！他忍不住霸氣告白：要不要做我女友
邱澤、許瑋甯登記結婚四年，今（28）日在台北文華東方酒店補辦婚禮，現場有435人到場，場面十分盛大，婚禮會場星光閃耀，兩人今晚在婚宴中的誓詞內容感動全場，許瑋甯也分享了兩人從相識到相愛，一路走來從一個人變成一家人的心路歷程，還加碼透露是邱澤主動跟她告白。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
陳柏霖財務陷窘境？出手闊綽曾自爆「出國只是為了吃個飯」
陳柏霖近來不僅爆出閃兵、遭起訴2年8個月，《鏡報》今（28日）接獲獨家爆料，指他財務狀況不如外界所想豐盈，連50萬的閃兵交保金都是跟朋友周轉。據了解， 陳柏霖私下經常花大錢旅遊、品嚐美食，甚至曾在唐綺陽的節目中自爆「出國只是為了吃個飯」。鏡報 ・ 22 小時前
獨家／陳柏霖閃兵50萬交保金竟是「借來的」 脫罩受訪遭網酸：還笑得出來
男神陳柏霖一直以來代言、戲約不斷，爆出閃兵、遭起訴2年8個月後，讓他演藝事業全面停擺，恐將面臨龐大違約金，而他財務狀況不如外界所想豐盈，如今爆出連50萬的交保金都是跟朋友周轉。鏡報 ・ 1 天前
王力宏前妻李靚蕾「低調現身」許瑋甯婚禮 深V爆出來⋯人群中超好認
許瑋甯、邱澤28日晚間舉辦婚宴，兩人出道多年，在演藝圈擁有好人緣。許多好友都到場，包含黃鐙輝、鍾欣凌、丁寧、藍心湄、章廣長、9m88、柯震東、春風等，其中王力宏的前妻李靚蕾也穿著一身桃粉色的爆乳裝現身。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 15 小時前
獨家／林道遠低潮期苦撐！為省錢吃即期品 準時8點超商報到
藝人林道遠近年在房仲業闖出成績，但他坦言，自己之所以會踏上這條路，是因為曾經歷一段極度拮据的日子。當時演藝工作不穩定，加上疫情後經濟尚未完全復甦，又得扛起房貸和家庭開銷，他形容那段日子「每個月都入不敷出」，甚至為了省錢，只能在晚間到超商購買打折的即期品度日。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
57歲沈玉琳罹血癌「12月能出院」！潘若迪鬆口了 親吐他最新病況
57歲藝人沈玉琳今年7月29日入院，持續對抗血癌中，目前飲食、作息恢復正常，增胖了一點，且偶爾可以返家，好友潘若迪27日受訪，再度更新沈玉琳近況，「他很好，不用擔心，大概12月應該就可以完完全全的，可以讓自己好好休息了。」認為對方下個月就能順利出院。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
49歲關穎曝更年期陷低潮 「理智線斷掉」老公扛雙重考驗
藝人關穎27日出席2025 第一屆蘋果愛美獎頒獎典禮，除了注重保養，49歲的她也坦然面對年歲的漸長，大方分享更年期的經歷。承認有一陣子陷入低潮，怎麼瘦都瘦不下來，理智線也很容易斷掉，笑說老公需要擔待比較多，因為女兒剛好也在經歷青春期，可謂雙重考驗。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
「張君雅小妹妹」有喜啦！曬清新婚紗照 幸福宣布結婚
「張君雅小妹妹」有喜啦！曬清新婚紗照 幸福宣布結婚EBC東森娛樂 ・ 16 小時前
郭碧婷曬近照！ 網驚呼：跟向太一模一樣
郭碧婷與向佐結婚6年，育有1女1子，受到婆婆「向太」陳嵐疼愛。她昨在社群網站分享多張近照，其中幾張被網友指「好像向太」，婆媳的外貌越來越相似。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
王陽明一個月暴瘦10公斤！ 身體不適急做檢查
王陽明27日出席活動，分享保養秘訣，注重健康、勤運動的他，最近身體健康亮起紅燈，透露短短一個月內，體重暴跌10公斤，也第一時間做了檢查。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
陳美鳳曾跟邱澤傳緋聞！ 現身婚禮：媽媽都在笑
許瑋甯、邱澤28日晚間舉辦婚宴，兩人出道多年，在演藝圈擁有好人緣。陳美鳳跟邱澤的媽媽是好友，因為交情太好還被傳過緋聞。她今天穿著一身白色套狀現身，被問到包了多少，她表示，「心意心意啦！」被問到包包多少錢，「沒有多少啦！」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 15 小時前
金宇彬、申敏兒喜帖曝光！超甜細節藏巧思 粉絲感動：完全是他們的風格
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導韓國演員金宇彬、申敏兒20日宣布結婚喜訊，至於婚禮將於12月20日在首爾舉行，但僅會邀請雙方家人、親戚及親近的友人，以非...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
（影）啦啦隊隊長2年前KTV遭環抱性騷 自爆「黑人當面向她道歉」
樂天女孩韓籍成員廉世彬昨被爆遭黃姓韓籍經紀人長期騷擾，引發外界關注啦啦隊工作環境安全。職籃啦啦隊《Queens》隊長Amber 今（27日）與海產出席「鱸石共鮮節」活動時，也提到自己兩年前遭遇性騷事件。Amber當年曾被爆在KTV聚會時遭PLG時任代理執行長周崇偉強抱。她今受訪時再次還原當時情況，坦自由時報 ・ 1 天前
陳揮文告別19年《飛碟晚餐》！鬆口「被離職」內幕 未來規劃曝光
熱播19年的廣播節目《飛碟晚餐》無預警宣布收攤，消息一出，許多粉絲大為震驚。主持人陳揮文向聽眾告別後，今（29）日深夜1時許親自吐露內幕，表示自己不是主動離職，而是「被離職」。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前