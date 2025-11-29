邱澤誓詞甜喊「小朋友」：牽手直到世界盡頭 許瑋甯揭「動心4瞬間」

藝人邱澤、許瑋甯28日席開40桌以上舉辦婚宴，兩人在演藝圈擁有好人緣，現場賓客眾星雲集，包括藍心湄包了6萬6000元的大紅包；另外，邱澤、許瑋甯因電影《當男人戀愛時》結緣，導演殷振豪也到場，笑說看到婚紗照好像還沒有殺青一樣；嘉賓蕭敬騰也在現場開唱！

邱澤、許瑋甯正式成婚 夢幻婚宴席開40桌星光閃

蓋上頭紗，許瑋甯的媽媽把女兒的手交給邱澤，這一刻感動現場所有人，新人走進會場，接著互換誓詞，邱澤表示，看到許瑋甯跟家人的相處，讓他開始對家有了想像，更甜喊許瑋甯「小朋友」，深情告白會牽著她的手，直到世界盡頭、直到化成灰燼都在她身邊；許瑋甯也甜蜜告白邱澤，讓她看到肩膀、愛屋及烏，想永遠在一起時都能變回像小孩子那樣快樂幸福。

許媽媽為許瑋甯蓋頭紗，將手交給邱澤。圖／翻攝自IG@姜康哲

邱澤甜蜜告白許瑋甯。圖／翻攝自IG@Albee

許瑋甯讚邱澤讓她想永遠在一起。圖／夏朵創意行銷提供

《當男人戀愛時》結緣 媒人導演殷振豪親送祝福

兩人婚宴這一晚，還出現猶如演唱會的橋段，賓客蕭敬騰開嗓，將現場氣氛嗨到最高點，而執導製作電影《當男人戀愛時》，讓邱許兩人結緣的媒人導演殷振豪和監製程偉豪、金百倫也一同現身，殷振豪笑說，很像還沒有殺青一樣，剛看到婚紗照還想說什麼時候拍這樣的劇照。

許瑋甯、邱澤28日舉行婚禮。圖／台視新聞

《當男人戀愛時》導演殷振豪（中）、監製程偉豪（左）和金百倫（右）。圖／台視新聞

證婚人藍心湄包6萬6大紅包 揭當年「沒證件」插曲

邱澤、許瑋甯婚宴眾星雲集，包括過去一度與邱澤傳出緋聞的陳美鳳，還有藍心湄也包了6萬6000元大紅包，更提到當年當證婚人時，兩人在戶政事務所的搞笑插曲，原來邱澤、許瑋甯什麼都沒有帶就要去結婚，讓她笑說「這兩個阿呆，整個證件、印章帶最齊的就是我本人而已」。

邱澤、許瑋甯婚禮眾星雲集，藍心湄證婚人包6萬6紅包。圖／台視新聞

陳美鳳大讚邱澤「長輩緣」 陶子偕女兒出席送育兒建議

陳美鳳則說，邱澤在她心裡是一個非常有人緣、非常有長輩緣的人，那時候一些緋聞報導，跟他媽媽碰面時兩個人都在笑；張清芳則讚許瑋甯很孝順，高雄演唱會時許還特別帶媽媽去看。

邱澤「緋聞女友」陳美鳳讚新人。圖／台視新聞

陶晶瑩也傳授婚姻育兒之道，直說「去享受，有小孩的每一天會累，但這是人生中最美好的一個部分」。邱澤、許瑋甯大喜之日，洋溢滿滿的幸福喜氣。

陶晶瑩帶女兒荳荳出席婚禮。圖／台視新聞

台北／張綺云、許修銘、李承庭 責任編輯／張碧珊

