邱澤遭爆划酒拳超強！賈永婕笑虧許瑋甯：名字打上101要花錢

賈永婕出席婚禮獻上祝福。（鄧博仁攝）

邱澤和許瑋甯登記結婚近4年後，今（28日）晚終於在台北文華東方酒店補辦婚宴，邀請400位賓客共襄盛舉，現場星光熠熠，藍心湄、陶晶瑩、陳美鳳、賈永婕、張清芳、陳意涵、關穎、林心如、霍建華等眾多演藝圈好友齊聚一堂。身為101大樓董事長的賈永婕，更笑說願意將小倆口打上大樓慶祝。

同門的賈永婕也直誇小倆口：「太帥、太美，像公主和王子。」貴為101董事長，是否可以直接把2人名字打上101大樓慶祝？賈永婕笑說：「他們可以花錢來打，賈董絕對願意。」關穎則說2人「像漫畫走出來的俊男美女，是太養眼的一對」，因住得近，已送上紅包與禮物。也笑曝，邱澤是少數能在「划酒拳」贏過她的人，「本來以為我是全台灣最強的人，沒想到竟遇到對手。」

關穎開心大讚新人太養眼。（鄧博仁攝）

王陽明也與老婆蔡詩芸一同到場祝賀，「婚姻裡，就是多溝通、包容、體諒，以及照顧好對方，一輩子開心，身體健康」，並透露邱澤在婚禮開始前就有私訊他「今天要喝到底」，讓他笑稱會小心別被灌醉，「會在他身邊，今天應該會有很多打手在身邊」。

