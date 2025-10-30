邱澤一改深情形象！《女孩》化身暴走丈夫難平復 求喊：別討厭我！
四季線上／陳軒泓 報導
榮獲釜山國際影展「最佳導演獎」的舒淇，首部自編自導電影《女孩》31日在台上映，集結北影影帝邱澤、跨界女神9m88、潛力新秀白小櫻，以及金馬最年輕影后林品彤等人共同演出。談到與眾多優秀演員合作，舒淇笑稱自己哭點很低，她表示：「他們都給我太多驚喜，我常常被他們的表演逼哭。導戲的過程裡，我不只是導演，也是一個重新學習怎麼感受情緒的人。」
邱澤顛覆溫柔形象，在《女孩》中飾演被生活壓垮、情緒失控的「男人」，首映後成為觀眾又愛又恨的焦點人物。他詮釋在現實壓力與情感失控間不斷掙扎的丈夫，既壓抑又充滿矛盾，出席映後時他還幽默表示：「希望你們看完不要討厭我！」他補充：「那個年代的男人，對在意的人或事往往不知道怎麼表達，會本能地用激烈的方式表達感受。其實不是不愛，而是不知道怎麼愛。」邱澤也坦言，拍攝過程中必須不斷調整心理狀態，讓自己陷入角色的情緒深淵：「有幾場戲拍完我都需要安靜一下，因為那個人的孤單與扭曲太真實了。」
主角白小櫻飾演成長於80年代貧困家庭的女孩「小麗」，舒淇透露，片中白小櫻「躲進衣櫃」的橋段取材自她童年時期真實經驗，那是她在躲避爭吵的避風港，她回憶：「小孩子很天真，一心以為只要看不到就不會發生，但其實躲在衣櫃裡的五感會被放大，更加深恐懼感。」為了讓白小櫻能安全進入角色，她還特別調整拍攝方式，採取象徵與留白的手法呈現陰暗面，「我擔心她太投入角色會對她造成心理壓力，所以改用比較隱晦的方式拍攝，反而更有想像空間、更為恐怖。」
舒淇分享從十年前開始構思《女孩》，一路編寫劇本到正式開拍前都是秘密進行，一直很擔心自己無法完成。她坦言這段旅程「像是走過一場很長的自我對話」。而被問到是否已經在構思下一部作品，她神秘一笑：「確實有好幾個故事進行中。」
