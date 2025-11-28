邱澤「緋聞女友」現身婚禮！大讚許瑋甯「家教很好」 霸氣登場再掀高潮

記者趙浩雲／台北報導

邱澤、許瑋甯登記結婚四年，今（28）日在台北文華東方酒店補辦婚禮，現場有435人到場，場面十分盛大，婚禮會場星光閃耀，當年曾與邱澤冒出緋聞的「台灣最美麗歐巴桑」陳美鳳也現身，替新人獻上重磅祝福。

陳美鳳表示，能受邀非常榮幸，也大讚邱澤人緣極好、特別討長輩歡心。談到當年的「烏龍緋聞」，她一派輕鬆地說：「那個新聞我跟他媽媽看到都在笑，大家都知道是烏龍啦。」她也盛讚邱、許兩家都很接地氣：「兩個媽媽都很可愛，小孩教得很好，他們兩個真的很搭，是天作之合。」

廣告 廣告

陳美鳳曾與邱澤傳出母子戀的烏龍緋聞。（圖／記者鄭孟晃、趙于瑩攝影）

提到給新人最真心的祝福，陳美鳳笑說：「希望他們多生幾個！我跟心湄都沒生，但知道照顧孩子真的很辛苦。他們基因這麼好，一定要多生幾個可愛的。」事實上，陳美鳳與邱澤曾因與藍心湄合拍《原來一家人》而熟識，卻被媒體誤會成「母子戀」。對此她再度澄清，邱澤向來非常孝順、有禮貌，是個讓人疼惜的好孩子：「真的不希望這些烏龍新聞造成他的困擾，他值得被好好對待。」

張清芳喊話許瑋甯、邱澤婚禮再生一個。（圖／記者鄭孟晃、趙于瑩攝影）

張清芳也現身，表示十幾年前許瑋甯還在當模特兒的時候就認識了，也祝福小倆口再生一胎，「他們有一個了，兩個恰恰好，我有跟邱澤講加油。」

更多三立新聞網報導

邱澤、許瑋甯兩個阿呆！藍心湄爆料「登記結婚證件都沒帶」鉅額紅包曝

許瑋甯、邱澤大婚「半個演藝圈都來了」 今晚最大遺珠是他！賠罪內容曝

許瑋甯、邱澤世紀婚禮「400多人塞爆文華東方」 伴郎、伴娘名單曝光了

直擊／許瑋甯、邱澤婚禮超豪奢！辦在「台北最高級酒店」霸氣包下整層樓

