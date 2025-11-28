邱澤、許瑋甯世紀婚禮來了！「終於實現，很夢幻」 他甜蜜告白：身邊有她就好

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導

邱澤、許瑋甯於今（28）日在台北東方文華東方酒店舉行世紀婚禮，據悉出席賓客眾星雲集，包含陶晶瑩、陳怡蓉、陳美鳳、藍心湄、張清芳、柯震東、王陽明、蔡詩芸、賈永婕等人都會出席，賓客總共約430多人，可見婚禮之盛大。

邱澤、許瑋甯於今（28）日在台北舉行婚宴。（圖／記者吳雨婕攝）

今天是喜事，邱澤、許瑋甯的喜悅之情溢於言表，終於補辦婚宴，邱澤表示很開心，「前面很長一段時間彼此都有工作，時間一直錯開，直到半年前時間空下來，今天真的讓它實現了，很夢幻。」許瑋甯則是笑說伴娘、伴郎比較緊張，「我們還Ok，我們還有彩排，也很開心有我們彼此的長輩。」

廣告 廣告

至於婚戒是由邱澤設計，邱澤表示因為許瑋寧的戒指比較窄，所以是以兩人名字的英文簡寫組成，許瑋甯提到戒指簡單優雅有心意，而心意的份量很重要。夫妻倆分享，他們在第一次試婚紗時，許瑋甯穿好禮服拉開簾子，兩個人都笑場，「很像演過的偶像劇橋段，就會有鏡頭登登登。」兩人甜蜜笑回：「這也是我們的默契。」濃情蜜意藏不住。

邱澤、許瑋甯透露在試婚紗時兩人即有默契的一起笑場。（圖／記者吳雨婕攝）

邱澤、許瑋甯為了婚宴忙了整天，邱澤透露忙到午飯沒吃，而結婚誓詞可以說是婚禮的重頭戲，邱澤表示要在台上再告訴許瑋甯，許瑋甯大方的突擊告白：「很謝謝他的陪伴跟支持。」邱澤則說因為一整天腦子都在處理事情，所以在空檔的時候對許瑋甯說：「當我不知道該怎麼辦的事情，身邊有她就好。」許瑋甯爆料：「我說『這是你的誓詞嗎？』他說不是。」

更多FTNN新聞網報導

快訊／邱澤、許瑋甯絕美婚照超甜！「婚宴時間、地點」曝光了

大咖全在台灣！世紀婚禮驚見梁朝偉夫婦 陣容不輸金馬獎

舒淇泛淚談《女孩》製作過程！自曝淚點低 邱澤讚她劇本細膩

