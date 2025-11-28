邱澤、許瑋甯世紀婚禮！席開40桌「兒首度現身」他笑：我怕自己喝醉

記者林汝珊／台北報導

藝人許瑋甯與邱澤結婚即將滿 4 年，今年 7 月迎來寶貝兒子，今（28）晚間終於在台北文華東方酒店補辦婚宴，現場管制相當嚴謹，粗估包下一整層樓，來賓約430多人，席開40桌以上，相當盛大。

許瑋甯、邱澤婚禮開40桌以上。（圖／記者鄭孟晃、趙于瑩攝影）

邱澤受訪表示兩人在1年前就把今天時間給空下來，今天席開約43桌，金額則不透露，「主要就是一個心意，大家玩得開心才是重點。」被問到是否擔心老婆喝醉，他笑說不擔心，「我比較擔心自己喝醉，我們準備了很多酒。」

廣告 廣告

許瑋甯也透露兒子今天是第一次見到如此大場面，「是沒有到哭，但還需要安撫一下，他也很謹慎在觀察大家。」 至於兩人的婚戒，許瑋甯表示是由邱澤所設計，裡面刻有彼此名字，簡單優雅風格。

更多三立新聞網報導

黃鴻升走了5年！小鬼42歲冥誕惹心碎 親妹曝最後日常：希望祢一切都好

許瑋甯邱澤「等4年婚宴」！半個演藝圈到齊 賓客名單曝光全網跪了

驚悚！南韓旅遊遇「恐怖房東」台女星住家突遭闖入 怒：什麼恐怖行為

香港大火奪65命！「MAMA紅毯急喊卡」全改預錄「典禮低調舉行」

