邱澤、許瑋甯世紀婚禮！藍心湄一路見證童話故事包6.6萬

【緯來新聞網】藍心湄當年鼓勵邱澤放手追許瑋甯，今晚（28日）笑瞇瞇現身他們的世紀婚禮，大方表示包了6.6萬元的紅包當祝福，「天生一對，兩個人個性都很像，然後很強（倔強），但是現在變成夫妻了不一樣了」。

藍心湄見證世紀婚禮！（圖／記者陳明中攝）

藍心湄一站在背板前就很有心得能分享，提到多年前有一天，邱澤突然打電話來，問她有沒有空要約戶政事務見，想也知道就是希望宛如親姐的藍心湄當證婚人，不過最搞笑的是，她比新人還謹慎，所有該帶的都備齊了，結果新郎、新娘東漏西漏，「什麼都沒有帶，這兩個阿呆」。



為了當證婚人，她還特地妝髮，雖然他們忘了帶東西，「不過戶政事務所的妹妹就很可愛，說沒有關係，你們簽名蓋手印，因為我們都認得你們，你們跑不掉，這個緣分就這樣開始」。

藍心湄包6.6萬元！（圖／記者陳明中攝）

一路見證邱澤把許瑋甯追到手，然後戀愛到結婚，她非常感動，「他們兩個就是前世情人了，天生一對，兩個人個性都很像，很倔強」。身為長輩，藍心湄提點邱澤，女人很好搞定，「不管是不是你的錯，男生就是先道歉，先對不起女生，就很好安排了」。她感性說：「感謝老天爺給這麼一個這樣子的因緣，希望他們相親相愛，情比海深。」

