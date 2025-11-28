邱澤、許瑋甯今晚婚宴星光熠熠 演藝圈大咖全到！首波賓客名單曝光

演員許瑋甯和邱澤結婚四年，今（28）晚要在文華東方酒店舉辦備受矚目的世紀婚禮，首波賓客名單也曝光，有陳美鳳、藍心湄、陶晶瑩、賈永婕等人，傳出婚禮會採取西式風格，於晚間7點開席。

演員邱澤和許瑋甯演出電影《當男人戀愛時》擦出愛火，兩人在2021年登記結婚，今年8月迎來小寶寶兒子Ian，一家三口是組成了甜蜜的家庭。而小倆口今天晚上就要在台北文華東方酒店補辦婚禮，現在傳出婚禮會採取西式風格，並用長桌來迎接賓客們。

廣告 廣告

婚宴預計於晚間7點開席，現在婚禮賓客名單也曝光，有台灣最美的歐巴桑陳美鳳、愛情見證人藍心湄，以及陶晶瑩、張清芳、賈永婕、柯震東、陳意涵、謝盈萱等人，幾乎把半個演藝圈都帶來了，可謂是星光熠熠。

而邱澤和許瑋甯婚宴地點文華東方也堪稱是三金等級，像是金馬舞宴以及惜別晚會都會在這舉辦，因此兩人在這舉辦婚禮也是別具意義。

台北／張綺云 責任編輯／施佳宜

更多台視新聞網報導

邱澤、許瑋甯結婚4年要辦婚禮啦！時間地點曝光 2張婚紗照滿滿愛意

與Lulu婚訊後首露面！ 陳漢典曝私下相處：話匣子打開就停不下來

被Lulu陳漢典閃婚嚇壞！ 吳宗憲「昨晚直播暴雷」：出現人生跑馬燈