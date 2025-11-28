邱澤、許瑋甯今晚婚宴！超大咖賓客名單曝光

邱澤、許瑋甯今晚宴客。（夏朵創意行銷提供）

邱澤、許瑋甯結婚4年，今年8月宣布生子，共組一家三口幸福家庭。今（11月28日）也是他們的大喜之日，晚間將在臺北文華東方酒店舉行婚宴。稍早公布賓客名單，簡直是星光熠熠！

邱澤、許瑋甯19日率先分享婚紗照，俊男美女的顏值加上率性不做作的風格，佳評如潮。28日婚禮當日下午，公開首波賓客名單，陶晶瑩、陳怡蓉、海裕芬、陳美鳳、藍心湄、柯震東、章廣辰、張清芳、春風、關穎、蔡詩芸、王陽明、彭佳慧、王琄、曾之喬、賈永婕、李烈、徐譽庭、程偉豪、金百倫、陳意涵、謝盈萱、9m88等人皆受邀，可見邱澤、許瑋甯在圈內的好人緣。

邱澤、許瑋甯皆出道多年，在圈內累積大量人脈。（夏朵創意行銷提供）

許瑋甯在孕期時增重12公斤，產後快速瘦下來，體重約在52公斤上下。今年9月許瑋甯產後首露面，不但四肢纖細、氣色還很紅潤，狀態好的不得了。

日前她上王偉忠的節目，大方地公開求婚的經過，笑說邱澤當時很直接，「我們兩個就是差不多『欸，好像可以了』，就去結了這樣子。」登記結婚後，邱澤有補一個小型儀式，向許瑋甯下跪，說了些話。許瑋甯不會覺得很沒儀式感，因為對她而言，太隆重反而會像在工作，無法放鬆；因此對她而言，邱澤這樣的求婚方式剛剛好。

至於喜歡邱澤的時間點，許瑋甯說是拍完電影《當男人戀愛時》後，雙方才開始來電。被問到何時從喜歡昇華到愛？許瑋甯表示：「就是責任跟你覺得他是你的隊友。」她回憶，當時家裡有親人往生，邱澤默默陪伴，讓許瑋甯看出他身上有「可以一直走下去的特質」。

